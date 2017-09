Nach der Bundestagswahl: Leipziger Parteihochburgen im Überblick

Leipzig. Norden schwarz, Süden rot – so sieht die Leipziger Wahlkreiskarte nach dem Urnengang am Sonntagabend aus. Im Detail zeigen sich die Stimmenanteile in den einzelnen Stadtteilen aber natürlich etwas differenzierter. So gibt es beispielsweise auch im nördlichen Wahlkreis starke Quartiere der Linken, im Westen und Südosten prägnante AfD-Bezirke, im Süden Hochburgen der Grünen und im Zentrum viele FDP-Wähler. LVZ.de hat sich die Ergebnisse der Wahlbezirke im Detail angeschaut.

Die CDU hat am Sonntag trotz starker Verluste im gesamten Stadtgebiet die meisten Zweitstimmen bekommen, im Norden auch unangefochten das Direktmandat geholt. Die drei stärksten Wahlbezirke der Christdemokraten mit jeweils mehr als 30 Prozent waren dabei Baalsdorf, Mölkau und Althen-Kleinpösna – allesamt im nördlichen Wahlkreis. Am anderen Ende der Skala rangiert aus Sicht der CDU Volkmarsdorf, hier wählten am Sonntag lediglich 13,4 Prozent schwarz.

Die Linke konnte im südlichen Wahlkreis triumphieren, vor allem auch dank der 35,1 Prozent Zweitstimmen im Stadtteil Connewitz. Ähnlich gut lief es für die Roten in Neustadt-Neuschönefeld und in Volkmarsdorf, wo ebenfalls mehr als 30 Prozent der Wähler ihre Zweitstimme der Linkspartei gaben. Diese beiden Stadtteile gehören allerdings zum nördlichen Wahlkreis – in dem trotzdem letztlich die CDU die Oberhand behielt.

AfD-Hochburgen im südlichen Wahlkreis

Sachsens Wahlgewinner AfD war in der Messestadt nicht so stark wie anderenorts im Freistaat. Dennoch kamen die Rechtspopulisten in beiden Leipziger Wahlkreisen zusammengerechnet auf 18,5 Prozent. Absolute AfD-Hochburgen in Messestadt sind vor allem die Stadtteile Lausen-Grünau, Grünau-Nord und Liebertwolkwitz mit jeweils etwa 30 Prozent Zustimmung für die Blauen. Alle drei Areale gehören übrigens zum südlichen Wahlkreis, in dem die Linken gewannen. Die wenigsten Stimmanteile konnte die AfD in der Südvorstadt erringen – 7,7 Prozent.

Die SPD lag am Sonntag an ihrem Gründungsort in allen Stadtteilen, egal ob Nord oder Süd, auf ähnlichem Niveau zwischen zehn und sechzehn Prozent Zustimmung. Bestwerte für die Sozialdemokraten gab es dabei aus Lößnig, Schönefeld-Ost und Grünau-Ost mit jeweils mehr als 15 Prozentpunkten, am schlechtesten lief es für die Schulz-Partei am östlichen Rand in Althen-Kleinpösna: lediglich 9,7 Prozent.

Grünes Schleußig, FDP-Wähler in der City

Für die Grünen ist Leipzig innerhalb des Freistaates absolute Hochburg – vor allem aufgrund der Wähler im Südwesten und Süden. In Schleußig votierten am Sonntag fast 20 Prozent ökologisch, gefolgt von Südvorstadt und Lindenau mit jeweils mehr als 17 Prozent Grün-Wählern. Eher wenig von grünen Themen halten dagegen – trotz des Stadtteilnamens – die Bewohner in Lausen-Grünau: Hier gab es nur 2,4 Prozent Zustimmung.

Die wiedererstarkte FDP zieht ihr Wählerpotential vor allem auch aus den Stadtteilen der Leipziger City: 14,9 Prozent im Zentrum sind liberaler Spitzenwert, gefolgt von Zentrum-Nordwest und Zentrum-West mit jeweils mehr als zwölf Prozent FDP-Wählerschaft. Dagegen haben es liberale Kandidaten entlang der Eisenbahnstraße und in Connewitz eher schwer: Hier gab es jeweils nur etwa fünf Prozent FDP-Wähler.

Die Partei schafft vereinzelt Fünf-Prozent-Hürde

Bei den Kleinparteien überragt Die Partei deutlich alle anderen. In zwei Stadtteilen konnte die Satire-Partei sogar die Fünf-Prozent-Hürde hinter sich lassen: In Connewitz wählten 6,1 Prozent Partei, in Volksmarsdorf 5,4 Prozent. Im benachbarten Neustadt-Neuschönefeld wurde die Hürde nur knapp gerissen: immerhin noch 4,7 Prozent. Kaum Stimmen für die Satire-Partei gab es dagegen in Thekla, lediglich 0,5 Prozent machten ihr Kreuz bei Satire. Trotzdem erhielt die Partei letztlich in beiden Leipziger Wahlkreisen jeweils zwei Prozent.

Ebenfalls immerhin nennenswerte Ergebnisse konnte die Tierschutzpartei in ihren Hochburgen Schönefeld-Abtnaundorf, Mockau-Süd und Seehausen mit jeweils mehr als zwei Prozent erreichen. Für die rechtsradikale NPD votierten in Althen-Kleinpösna fast zwei Prozent der Wahlberechtigten, gefolgt von 1,3 Prozent in Paunsdorf und Mockau-Süd.

Höchste Wahlbeteiligung in Schleußig

Die beiden letzteren Stadtteile gehören auch zu den Stadtteilen mit eher niedriger Wahlbeteiligung – etwas mehr als 60 Prozent gaben dort am Sonntag ihre Stimme ab. Der Minuswert im gesamten Stadtgebiet kam aus Volkmarsdorf mit 61 Prozent Wahlbeteiligung. In vielen anderen Stadtteilen wurde die Bürgerpflicht deutlich ernster genommen, 15 Wahlkreise hatten am Sonntag mehr als 80 Prozent Wahlbeteiligung. Den Leipziger Spitzenwert gab es am Sonntag in Schleußig mit 88 Prozent. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung in der Messestadt am Sonntag bei 75 Prozent – sieben Prozentpunkte über der bei der letzten Bundestagswahl.

Von Matthias Puppe