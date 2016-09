Leipzig. Die Szene der Nachbarschafts- und Hausprojekte in Deutschland trifft sich am kommenden Wochenende in Leipzig. In der „Urbanen Werkstatt Leipzig“ tauschen sich 30 Teilnehmer aus und vernetzen sich, teilten die Veranstalter mit. Da Leipzig viele dieser Projekte hat, sollen sich Initiativen aus anderen Städten hier Tipps und Tricks für ihre Entwicklung holen können.

Eingeladen sind unter anderen ein Gemeindezentrum aus Gelsenkrichen-Hassel, eine Dresdner Kultur- und Wohnungsgenossenschaft aber auch Projekte, die noch ganz am Anfang stehen.

In Workshops und Gesprächen mit Leipziger Nachbarschaftsprojekten sollen Lösungen und Ideen für Probleme und Herausforderungen gefunden werden – so zum Beispiel Fragen der Finanzierung, der Umgang mit der Stadtverwaltung oder das Erreichen der Zielgruppe.

