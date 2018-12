Eine Mischung aus Restaurant, Café und Bar: Jörg Duschanek hat die Räume des ehemaligen Café Waldi im Leipziger Münzblock übernommen und will bis April/Mai neu eröffnen. Der aus Jena stammende 37-Jährige, der seit 2014 das Alte Papierlager in der Goldschmidtstraße betreibt, will „den Menschen in Leipzig ein zweites Wohnzimmer geben“.