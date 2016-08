Leipzig. Gute Nachrichten aus dem Leipziger Zoo: Bei den Ozelots in der Tropenhalle Gondwanaland gibt es zum dritten Mal Nachwuchs. Daphne brachte am 17. August ein Jungtier zur Welt. „Die Geburt verlief komplikationslos“, teilte der Zoo am Freitag mit. Die Ozelotkatze kümmere sich vorbildlich um den Nachwuchs, und Mutter und Kind seien auch schon für die Besucher zu sehen.

Ob es sich bei dem Kleinen um ein männliches oder weibliches Jungtier handelt, bleibe bis zur Prophylaxe-Untersuchung durch den Tierarzt ein Geheimnis, so der Zoo weiter. Vater des kleinen Ozelots ist der sechs Jahre alte Pinchu, der 2010 aus dem Berliner Zoo nach Leipzig kam.

Nach der Trauer um die verstorbene, kleine Amurleopardin gibt es nun noch mehr Positives vom Nachwuchs im Leipziger Tiergarten zu vermelden. In der Menschenaffenanlage gab es eine Taufe: Das Jungtier von Bonoboweibchen Lexi, das am 22. Juli geboren wurde, trägt ab jetzt den Namen „Tayo“, zu deutsch „Der Glückliche“. Pfleger und Forscher des Max-Planck-Instituts haben den Namen ausgewählt, so Zoochef Jörg Junhold. Die Mutter kümmere sich weiter liebevoll um den kleinen Affen. Beide seien auch auf der Außenanlage des Pongolands unterwegs.

Auch das DikDik-Kitz im Gondwanaland ist nicht mehr namenlos. Die am 29. Juli zur Welt gekommene Zwergantilope trägt den Namen Dispo. Das Kitz erfreue sich bester Gesundheit, so der Zoo weiter, und sei in der Anlage gemeinsam mit den Eulenkopfmeerkatzen zu beobachten.

Von lyn