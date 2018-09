Leipzig

Am kommenden Mittwochmorgen muss der Leipziger Hauptbahnhof wieder einmal komplett vom Netz genommen werden. Die Deutsche Bahn schließt den Verkehrsknotenpunkt vorübergehend bis Sonntag, um technische Neuerungen, die in den vergangenen Monaten im Vorfeld des Bahnhofs gebaut wurden, sicherheitstechnisch prüfen und abnehmen zu lassen. „Es geht eine ganze Menge neuer Infrastruktur in Betrieb“, sagte Projektleiter Andreas Stuhr am Freitag bei der Vorstellung der Pläne.

Betroffen von der Komplettsperrung ist dabei auch der Citytunnel. Entsprechend müssen nicht nur alle Fern- und Regionalbahnen umgeleitet werden, sondern enden auch alle S-Bahnen von und nach Leipzig in den Vorstadtbahnhöfen. Deutsche Bahn und Konkurrent Abellio stellen Busse als Ersatz bereit. Zudem wird der Straßenbahnverkehr in Leipzig zum Teil aufgestockt.

Sicher ist aber: Ohne Verzögerungen und Unannehmlichkeiten wird es für Reisende von, nach und durch Leipzig wohl nicht gehen. „Ich bitte alle Reisenden, sich vorab zu informieren und auch eine längere Fahrtzeit einzuplanen“, sagte Bahnsprecher Jörg Bönisch. Immerhin: Die Sperrung ist bereits seit Wochen ins Ticketsystem eingearbeitet. Zudem liegen seit einer Woche an den Haltepunkten Flyer aus, in welchen die Behinderungen im Regionalverkehr erklärt werden.

Von mpu