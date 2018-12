Leipzig/Köln

Der Fall des Leipzigers Maximilian S., der als „ Shiny Flakes“ von Leipzig-Gohlis aus eines der größten Drogengeschäfte Deutschlands führte und dafür 2015 zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde, hatte den Streaming-Dienst Netflix kürzlich zu einer neuen Serie inspiriert. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, ist „Don’t try this at home“ – so der Titel der Produktion – nun bereits abgedreht: Der 17. Dezember markierte den finalen Drehtag am Set in Köln.

Zugleich lieferte Netflix eine knappe Inhaltsangabe mit: „Aus seinem Kinderzimmer heraus startet ein Schüler mit seinem besten Freund Europas größten Online-Drogenversand, um die Liebe seines Lebens zurückzugewinnen.“ Verantwortlich zeichnet die Produktionsfirma bildundtonfabrik, die auch hinter Jan Böhmermanns „ Neo Magazin Royale“ steht. Bereits bekannt war, dass Lars Montag („Tatort“) und Arne Feldhusen („ Stromberg“) bei „Don’t try this at home“ Regie führen.

Blick vom Kölner Set von "Don't try this at home", der Netflix-Serie über den Leipziger Drogendealer "Shiny Flakes". Quelle: Netflix

Nun gab der Streamingdienst auch die Hauptdarsteller bekannt: Maximilian Mundt („Radio Heimat“, „Tigermilch“) übernimmt die Rolle des damals 20-jährigen Leipzigers. Weiterhin sind Lena Klenke („Fack Ju Göhte“), Danilo Kamperidis, Damian Hardung und Luna Schaller zu sehen. Fans der bald endenden Serie „Der Tatortreiniger“ dürfen sich zudem über einen größeren Auftritt von Bjarne Mädel freuen.

Aus dem Filmmaterial, das in den vergangenen Wochen gedreht wurde, sollen sechs halbstündige Episoden entstehen, die ab 2019 auf Netflix zu sehen sein werden. Ein genauer Starttermin steht noch aus. „Don’t try this at home“ ist nach „Dark“ und „Dogs of Berlin“ die dritte deutsche Produktion, die im Auftrag des Streamingdienstes entsteht.

von Christian Neffe