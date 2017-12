„Neu-Preis“ für Clever Shuttle

Leipzig. Auf dem Mediencampus Villa Ida im Poetenweg wurde am Montag zum ersten Mal ein „Neu-Preis“ vergeben. Ausgeschrieben hatte ihn der Neu e.V., hinter dem das Netzwerk Energie & Umwelt steht, das sich die Förderung zukunftsweisender Aktivitäten auf die Fahne geschrieben hat und am Montag in Gohlis sein 11. Expertentreffen abhielt. „Wir wollen Unternehmer in Leipzig ehren, die besonderen Mut zeigen, besondere Risiken auf sich nehmen sowie neue Denk- und Handlungskonzepte im Markt etablieren“, erklärte Thomas Lingk, zweiter Vorsitzender des Vereins Netzwerk Energie & Umwelt.

Erster Preisträger wurde die Leipziger Firma Clever Shuttle, die auf eine Idee von drei Tüftlern aus Berlin zurückgeht. Sie haben einen neuartigen Fahrdienst kreiert, bei dem sich Fahrgäste mit Hilfe einer App abholen und zu einem Fixpreis emissionsfrei durch Leipzig chauffieren lassen können. Dabei kommen ausschließlich umweltschonende Fahrzeuge mit E- und Wasserstoffantrieb sowie Plug-in-Hybride zum Einsatz, die von professionell ausgebildeten, fest angestellten Fahrern bedient werden. Geld sparen können Fahrgäste, wenn sie sich bei ähnlichen Routen gemeinsam befördern lassen. „Das Unternehmen trägt dazu bei, dass Lärm, Verkehr und Luftverschmutzung reduziert werden, also auch ein echter Mehrwert für unsere Stadt und Region entsteht“, betonte Laudator Lingk.

Clever Shuttle ist in Leipzig seit Ende März 2016 etabliert und hat bislang über 19 000 Fahrgäste transportiert. Vor zwei Monaten hat die Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft (LVDG), die auch die Leipziger Volkszeitung herausgibt, 60 Prozent von Clever Shuttle Leipzig übernommen. „Wir sind durch unser Basislager Coworking auf Clever Shuttle aufmerksam geworden“, erklärte am Montag LVDG-Geschäftsführer Björn Steigert, der jetzt auch Geschäftsführer von Clever-Shuttle Leipzig ist. Über das Basislager fördert die LVDG seit Jahren die Start-up-Kultur und die Gründerszene in der Region. „Die drei Berliner Gründer haben ihre Idee zuerst in Leipzig umgesetzt, weil sie hier die benötigte Lizenz besonders unproblematisch erhalten haben.“ Aktuell habe Clever Shuttle Leipzig 13 Fahrzeuge auf der Straße, die rund 8000 Fahrten im Monat durchführen. „Wir wollen aber deutlich mehr Fahrten“, so Steigert. In den nächsten zwei Jahren könnte die Flotte von Clever Shuttle Leipzig auf 50 Fahrzeuge wachsen und sollen 200 Mitarbeiter eingestellt werden, die die Flotte rund um die Uhr anbieten. „Wir engagieren uns in diesem Bereich auch aus Verantwortung für die Region“, betonte Geschäftsführer Steigert.

Von Andreas Tappert