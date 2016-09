Leipzig.





Gabriele Haase wechselt im November in den Ruhestand. Sie gehört dem Unternehmen seit 1993 an, seit 2011 als Geschäftsführerin für den Bereich Wohnungswirtschaft und Bau. Erhalten bleiben soll der LWB-Führung Ute Schäfer. Sie steht seit 2007 an der Spitze des Unternehmens und ist bis Ende März 2017 unter Vertrag. Sie verantwortet den Bereich Finanzen und Vermögenssteuerung. Ihren Geschäftsführervertrag – Jahresgrundgehalt 220 000 Euro – soll der Stadtrat um weitere fünf Jahre bis 2022 verlängern.







Von Klaus Staeubert