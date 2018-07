Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Gohlis soll eine neue Komplexkita entstehen. Von insgesamt 213 Kindern sind 24 Plätze für Jungen und Mädchen mit heilpädagogischem Bedarf vorgesehen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Der Baustart sei für das erste Quartal des kommenden Jahres geplant.

Die Kita wird vom Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe (SEB) errichtet. Auf dem Gelände in der Benedixstraße, das bisher von den Kommunalen Wasserwerken genutzt wird, soll auch eine Außenstelle der Praxis für Frühförderung und Logopädie integriert werden. Grund dafür ist die große Nachfrage, so der SEB.

Partner gesucht

Außerdem sucht der Betrieb Partner, um das Angebot zu erweitern. Infrage kämen zum Beispiel eine Ergotherapie, Physiotherapie oder kinderärztliche sowie kinderpsychologische Praxen. Entsprechende Räume seien bereits eingeplant. Interessierte können sich per E-Mail an den SEB wenden.

Bei der Arbeit in den Komplexkitas in der Kregelstraße und der Plovdiver Straße hat sich laut SEB-Leiter Peter Böhmer gezeigt, dass ein Bedarf an ergänzenden Angeboten besteht. „So soll in einem von Familien stark nachgefragten, dicht bebauten Wohnquartier eine Einrichtung entstehen, die mehrere Angebote unter einem Dach vereint, auch umso städtische Flächen effizient zu nutzen“, erklärte Böhmer laut Mitteilung.

Von jhz