Leipzig. Die Stadtbibliothek bietet künftig aktualisierte Online-Angebote an. Wie die Stadt am Montag mitteilte, hat das E-Learning-Portal ein neues Design bekommen und kann nun auch über mobile Endgeräte genutzt werden. Die Lerninhalte reichen von EDV- und Sprachkursen über soziale Medien und Datenschutz bis zu Stress- und Burnourprävention. Das Angebot soll in Zukunft weiter ausgebaut werden.

Im Online-Presseportal Pressreader können zudem mehr als 6000 Zeitungen und Zeitschriften aus 120 Ländern in 60 Sprachen online im Originalformat gelesen werden. Nutzer können sich mit einem Bibliotheksausweis einloggen. Mit Hilfe der App können die Medien zudem heruntergeladen und offline gelesen werden. In der Stadtbibliothek sowie in allen Stadtteilbibliotheken ist die Nutzung von Pressreadern vor Ort ohne Bibliotheksausweis möglich.

