Neue Präsidentin am Verwaltungsgericht Leipzig: „Wir arbeiten bis zum Anschlag“

Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) hat am Montag die neue Präsidentin des Leipziger Verwaltungsgerichtes, Birgitta Braun (58), offiziell in ihr Amt eingeführt. Im Interview mit der LVZ spricht sie darüber, wie die Flut an Asylverfahren die Justiz an die Grenzen der Belastbarkeit bringt. „Wir arbeiten bis zum Anschlag“, sagt sie.