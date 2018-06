Leipzig

Mehr als 30 zusätzliche Schulen werden in Leipzig bis zum Jahr 2030 benötigt. Das steht unter anderem im Schulentwicklungsplan, den der Leipziger Stadtrat am Mittwoch für die kommenden Jahre auf den Weg gebracht hat. Nun hat die Stadt am Donnerstag am Standort Messe-Allee im Leipziger Norden ein über 35.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Dort ist der Neubau zweier weiterführender Schulen geplant, die nach Angaben des Liegenschaftsamts in Zukunft 1.750 Schüler aufnehmen sollen.

„Unbebaute Flächen in dieser Größenordnung sind im Leipziger Stadtbild kaum noch zu sehen. Umso erfreulicher ist der gelungene Erwerb“, sagte Liegenschaftsamtsleiter Matthias Kaufmann. Rund 5,2 Millionen Euro soll der Neuerwerb gekostet haben.

Die Oberschule Wiederitzsch soll an den Neuen Standort verlagert und um weitere Klassenzüge erweitert werden. Die dazugehörige Grundschule soll sich daraufhin in den frei werdenden Räumen am jetzigen Standort „Zur Schule 11“ vergrößern können.

