Leipzig

Eltern von Sternenkindern und Schmetterlingskindern sollen in einer neu zu gründenden Selbsthilfegruppe in Leipzig Trost finden. Laut städtischem Gesundheitsamt will der offene Treff Menschen zusammenbringen, die offen über den Verlust ihres Kindes sprechen möchten. Die Teilnehmenden können erzählen, gemeinsam schweigen, sich gegenseitig zuhören sowie sich unterstützen, um das Leben jetzt anders zu leben. „Es soll ein Treff ohne Zwang und Anmeldung sein, wo jeder Teilnehmende seine Erfahrungen einbringen kann“, heißt es in einer Mitteilung des Amtes. Interessenten wenden sich an Anja Kater, telefonisch mit 0175 7722558 oder per E-Mail an post@mein-sternenkind-leipzig.de.

Von LVZ