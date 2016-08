Leipzig. Die neue Sportfreifläche am Robert-Schumann-Gymnasium ist fertig. Nach Angaben der Stadt hat die Schule in Leipzig-Lindenau nun neu sortierte Flächen. Das ehemalige Kleinspielfeld wurde zu einem Multifunktionsfeld, auf dem die Schüler in Zukunft Basketball und Volleyball spielen können. Dort, wo die ehemaligen Volleyballfelder waren, wurde so nun Platz für eine Beachvolleyballfläche.

Insgesamt hat der Umbau 150.000 Euro gekostet. Davon wurden 100.000 Euro durch das Amt für Stadtsanierung gefördert.

