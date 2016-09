Leipzig/Chemnitz/Dresden. In Sachsen erinnern weitere Stolpersteine an die Opfer der NS-Zeit. Am Montag brachte der Kölner Künstler Gunter Demnig 26 der kleinen Messingplatten in das Pflaster vor ehemaligen Wohnhäusern von Verfolgten und Ermordeten in Leipzig ein, wie die Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine in Leipzig mitteilte. Die auf einem Stein angebrachten Messingtafeln erinnern vor dem letzten frei gewählten Wohnort an das Schicksal der Getöteten.

In der Messestadt wurden bereits mehr als 330 Stolpersteine zum Gedenken an die NS-Opfer verlegt. In Leipzig ist einer der neuen Stolpersteine Elli Helm gewidmet, die an Epilepsie litt und in der Landesheilanstalt Großschweidnitz durch Überdosierung von Medikamenten und Mangelernährung ermordet wurde.

Im Alter von nur sieben Jahren wurde auch die geistig behinderte Ingeborg Emma Maria Gebhardt 1940 in Pirna-Sonnenstein getötet. Weitere Stolpersteine wurden in Erinnerung an die jüdische Familie Rafe und Opfer der sogenannten „Polenaktion“ 1938 verlegt.

Auch in Chemnitz sollen am Dienstag weitere 23 Stolpersteine verlegt werden. In der Stadt gibt es den Angaben zufolge bereits 132 der Messingplatten in den Bürgersteigen. Am Mittwoch wird der Kölner Künstler zudem in Dresden erwartet, um 21 Stolpersteine in die Gehwege einzubringen. Damit summiert sich die Gesamtzahl der Gedenksteine in der Landeshauptstadt auf 201. Sie erinnern an kommunistische Widerstandskämpfer, Opfer der „Euthanasie“-Verbrechen, Homosexuelle und an jüdische Dresdner.

Gunter Demnig hatte das Stolperstein-Projekt 1992 ins Leben gerufen, inzwischen liegen die Gedenkplatten in 20 europäischen Ländern. Die mehr als 56.000 Stolpersteine gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt.

Von LVZ