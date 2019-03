Leipzig

Nach LVZ-Informationen gibt es neue Pläne, im Paunsdorf Center (P.C.) ein Kino einzurichten. Der Investor erwäge einen Umbau des Südflügels nahe der Riesaer Straße, bemühe sich dafür um eine Genehmigung durch die Stadt Leipzig, heißt es aus informierten Kreisen.

Neues bei Freizeit und Unterhaltung

Center-Manager Rainer Borst bestätigte auf Nachfrage nur, dass zurzeit verschiedene Optionen für „neue Angebote im Bereich Freizeit und Unterhaltung“ geprüft würden. In diesem Bereich wolle sich das P.C. in Zukunft noch stärker aufstellen. Deshalb werde auch in Gesprächen mit der Stadt sondiert, was möglich ist und was nicht. „Zu konkreten Projekten können wir uns gegenwärtig noch nicht äußern.“

Einst Kino mit zehn Sälen geplant

Ab 1995 hatte die Kölner Firma GEG von P.C.-Mitinvestor Heinz Göttsch konkrete Pläne verfolgt, an der Nordseite des Einkaufstempels ein Kino mit zehn Sälen und 2500 Sitzen in einem Neubau zu errichten. Die Stadt Leipzig lehnte dies seinerzeit ab, um ihre City vor zu starker Konkurrenz zu schützen.

Jahrelange Gerichtsprozesse folgten, die GEG durchweg gewann. Göttsch forderte von der Kommune nahezu zehn Millionen Euro Schadensersatz wegen entgangenen Gewinns sowie der Zinszahlungen für den Erwerb des potenziellen Baugrundstücks. Dieses lag an der Schongauerstraße: Auf genau dieser Fläche eröffnete der Möbelhändler Porta Ende 2017 einen Neubau für „Küchenwelt porta!“ und „ Möbel Boss“.

Cinestar-Betreiber sprang wieder ab

2001 kam es schließlich zu einem Kompromiss mit der Kommune. Dieser sah nur eine geringe Entschädigung für GEG und zugleich eine Genehmigung für ein Kino mit 1000 Plätzen vor. 2003 sprang dann jedoch der damalige Investor – der Cinestar-Betreiber Kieft & Kieft – von dem Projekt ab. GEG verkaufte das Grundstück anschließend an Porta. Das P.C. gehört heute jeweils zur Hälfte den beiden internationalen Gesellschaften Unibail-Rodamco-Westfield sowie Axa Investment Managers. Beide haben ihren Sitz in Paris.

1,6 Kilometer lange Ladenstraßen

Nach LVZ-Informationen soll das Kino – falls die Pläne erfolgreich weiterentwickelt werden – nicht in einem Neubau neben dem P.C., sondern innerhalb des vorhandenen Gebäudeensembles mit etwa 1,6 Kilometer langen Ladenstraßen und 180 Shops verwirklicht werden. Die Verkaufsfläche des Paunsdorf Centers liegt gegenwärtig bei 115 000 Quadratmetern. Ganz in der Nähe möchte die schnell wachsende Messestadt demnächst ein weiteres Stadtquartier mit mindestens 2000 Wohnungen errichten.

Von Jens Rometsch