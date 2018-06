Leipzig

In Leipzig ist ein neuer Fall von Masern aufgetreten. Nach Angaben des Gesundheitsamtes ist ein 2003 geborenes Mädchen erkrankt. Sie sei zuvor nicht gegen das Virus geimpft gewesen.

Die Behörde kontrolliere jetzt bei Personen, die Kontakt mit der Schülerin hatten, ob sie immun gegen Masern sind. Gefährdete Personen dürfen nach einer Vorschrift des Infektionsschutzgesetzes keine öffentlichen Einrichtungen besuchen.

Das Gesundheitsamt betonte erneut, dass es sich bei Masern nicht um eine harmlose Kinderkrankheit handelt. Auch Erwachsene können sich infizieren. Besonders gefährdet seien Säuglinge. Sie könnten in den ersten Monaten noch nicht geschützt werden.

Masern sind in den vergangenen Jahren in Sachsen immer wieder aufgetreten. Mit 68 Erkrankungen haben die Behörden 2017 doppelt so viele registriert wie 2016. In zwei Drittel der ausschließlich im ersten Halbjahr registrierten Fälle hat es Kinder bis neun Jahren getroffen, darunter sechs Babys, wie aus einer Statistik des Sozialministeriums hervorgeht.

Abiprüfungen verschoben

Im gesamten Jahr 2016 waren es nur 35 Fälle, nachdem 2015 mit 271 Erkrankungen ein Höhepunkt erreicht worden war. Unter anderem mussten wegen der Maserninfektion einer Schülerin an einem Gymnasium in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) mündliche Abiturprüfungen verschoben werden.

Bei mindestens 95 Prozent der Bevölkerung gelte die Krankheit als ausgerottet, sagte der Infektiologe und Vorsitzende der Sächsischen Impfkommission, Dietmar Beier. Sachsen liege bei der ersten Impfung zwar deutlich darüber, die zweite aber sei mit 90 Prozent nicht ausreichend.

„Ignoranz und Unkenntnis“

„Alle Jugendlichen und Erwachsenen, die noch gar keinen Schutz haben oder diesen nicht dokumentiert, müssen zwei Mal geimpft werden und alle, die eine Impfung haben, müssen die zweite bekommen.“ Laut Beier wird die Impfung für gefährlicher gehalten als die Krankheit, „aus Ignoranz und Unkenntnis“. Dabei gebe es jährlich auch in Europa Tote - „und es kann zu Hirn- und schwerer Lungenentzündung kommen“. Laut Robert-Koch-Institut überlebt einer von tausend Patienten die Krankheit nicht.

Von mro