Leipzig

Der Umsatz bei Immobilien-Verkäufen in Leipzig ist 2017 auf einen neuen Rekordwert geklettert. Das Volumen betrug 3,2 Milliarden Euro, teilte das Maklerhaus Aengevelt mit. Zwar sei es richtig, dass es einen leichten Rückgang bei den klassischen Verkäufen von bebauten und unbebauten Grundstücken gab. Wie der Leipziger Gutachterausschuss kürzlich bekannt gab, fiel dieser Wert um 100 Millionen auf 2,8 Milliarden Euro. Gutachterausschüsse würden aber generell keine Share-Deals berücksichtigen, erklärte nun Geschäftsführer Wulff Aengevelt. „Deshalb sind ihre Ergebnisse falsch.“

In Leipzig habe sich das Volumen der Share-Deals im letzten Jahr fast verdoppelt auf 376 Millionen Euro. Als Beispiel nannte der Fachmann den Verkauf von 50 Prozent der Anteile am Paunsdorf Center (P.C.), die für 132,5 Millionen Euro von der französischen Firma Axa Investment Managers im Auftrag zweier Kunden erworben wurden.

Rekord im Bereich Wohnen

Auch der erneute Eigentümerwechsel beim Städtischen Kaufhaus und Reclam-Carré im Frühjahr 2017 sei ein Share-Deal (für 70 Millionen Euro) gewesen. Bei solchen Geschäften erwirbt der Käufer die Anteile einer Firma, der das begehrte Grundstück gehört, ganz oder teilweise. Die Beteiligten können auf diese Weise oft erhebliche Steuern sparen. So fällt die Grunderwerbssteuer (in Sachsen 3,5 Prozent) weg, wenn nicht mehr als 95 Prozent der Firmenanteile den Besitzer wechseln.

Der neue Rekord in Leipzig sei vor allem auf Investitionen im Bereich Wohnen zurückzuführen, ergänzte Ullrich Müller, Leiter der hiesigen Aengevelt-Niederlassung. Bei den unbebauten und bebauten Flächen für Mehrfamilienhäuser sei mit 752 Millionen Euro der bislang höchste Wert des Jahrtausends erreicht worden.

Bei Bürohäusern ist Bedarf da

Seit 2015 gehöre Leipzig zu den wenigen Großstädten in Deutschland, in denen mehr neue Wohnungen entstehen als die Mindesterhaltungsbedarf-Quote von 0,3 Prozent des Bestandes. Nach Analysen von Aengevelt sind in Leipzig im letzten Jahr erstmals mehr als 3000 Wohnungen fertiggesellt worden (die offizielle Statistik dazu liegt noch nicht vor). Für 2018 rechnen die Fachleute des Maklerhauses mit 3500 neuen Wohnungen. „Das entspricht genau dem jüngsten Bevölkerungswachstum in der Messestadt.“

Viel mehr getan werden müsse bei den Büro-Häusern, so Wulff Aengevelt. „Zieht man die Fluktuationsreserve ab, verfügt die Messestadt heute nur noch über einen Angebotsüberhang von 4000 Quadratmetern marktwirksamer Flächen.“ Nach Berlin und München drohe Leipzig bald zur dritten Metropole zu werden, in der akuter Mangel an Büroflächen herrscht.

Von Jens Rometsch