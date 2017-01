Leipzig. Der Fortbestand des Fördervereins des Wildparks Leipzig ist gesichert. Wie der Verein mitteilte, wurde am Donnerstag ein Vorstand gewählt. Der neue Vorsitzende heißt Matthias Schätzl. Der 39-Jährige will seine Erfahrungen in der Umweltbildung einbringen und sich verstärkt der Mitgliedergewinnung und Öffentlichkeitsarbeit widmen. Die bisherige Vorsitzende Marlies Wetzig ist künftig Beisitzerin des Vereins.

Stellvertretender Vorsitzender bleibt Ralf Herrmann. Wolfram Kranich ist der neue Schatzmeister. Auch Lutz Hartmann, Olaf Burgdorf und Dietrich Dietzmann gehören dem neuen Vorstand an.

Beinahe wäre der Verein an der Suche nach einem Vorsitzenden zerbrochen. Marlies Wetzig stand nach über 13 Jahren aus persönlichen Gründen nicht mehr für das Amt zur Verfügung. Die Suche nach einem Nachfolger war lange erfolglos geblieben. Wenn sich kein neuer Vorsitzender gefunden hätte, hätte der Verein abgewickelt werden müssen.

koku