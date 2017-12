Neues Carsharing-Modell in Leipzig funktioniert ohne feste Stationen

Leipzig. Wer auf das eigene Auto verzichtet und stattdessen auf Carsharing setzt, kann in Leipzig ab 2018 flexibler handeln. Der als „teilAuto“ bekannte Anbieter bringt ab Anfang des Jahres 100 Kleinstwagen unabhängig von den Stationen unter dem Label „Cityflitzer“ auf die Straße. Der Leipziger Stadtrat hatte im Oktober mit einem Beschluss den Weg für das flexible Carsharing frei gemacht.

In Leipzig fix und spontan von A nach B – das soll dann mithilfe einer App möglich sein, die die Standorte der Cityflitzer anzeigt. Die können sehr verteilt stehen, denn feste Stellplätze gibt es beim „Freefloating“-Modell nicht. Der Kunde könne unmittelbar buchen und per App oder Kundenkarten sofort Zugang zum Auto bekommen.

Der Autoschlüssel finde sich dann wie bisher im Auto, so Sprecherin Franziska Wilhelm auf Nachfrage. Als Vorteil nennt das Unternehmen, dass der Endzeitpunkt einer Fahrt nicht vorher festgelegt werden müsse. In einem bestimmten Geschäftsgebiet innerhalb der Leipziger Stadtgrenzen können die Autos dann frei im öffentlichen Straßenraum abgestellt werden. In welchen Stadtvierteln das genau sein wird, dazu äußerte sich das Unternehmen auf Anfrage nicht. Auch der genaue Starttermin für die Cityflitzer wurde noch nicht genannt.

Leipzig wird Projekt-Vorreiter

Für planbare größere Einkäufe, Tagesfahrten oder Wochenendausflüge sei das Stationen-Modell weiterhin erste Wahl, so Michael Creutzer, Geschäftsführer der in Leipzig ansässigen Mobility Center GmbH. 300 Wagen an 150 festen Stationen stehen nach Angaben der Firma in Leipzig zur Verfügung.

Die Messestadt fungiert als Vorreiter für das Freefloating, so das Unternehmen in einer Kundeninformation. Während das stationsbasierte Carsharing nachweislich die Umwelt entlaste, sei Freefloating in der Wirkung umstrittener. Doch die Nachfrage bestehe, und jetzt wolle man in Leipzig den Anfang machen und Erfahrung sammeln.

Der Stadtrat hat das flexible Carsharing als Pilotprojekt beschlossen, zunächst angelegt auf fünf Jahre. Maximal 750 Fahrzeuge interessierter Anbieter sollen dafür zugelassen werden. Nach zwei Jahren erfolge eine erste Evaluierung seitens der Stadt. Dafür sollen die Anbieter der Kommune anonymisierte Daten zum Nutzungsverhalten zur Verfügung stellen und einen Teil der Kosten für die Auswertung tragen, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt Ende November mit.

Von Evelyn ter Vehn