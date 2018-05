Leipzig

Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal hat den Quartierspark in Leipzig-Reudnitz, den sogenannten Cäcilienpark, am Dienstag an die Öffentlichkeit übergeben. Die über 6000 Quadratmeter große Fläche ist innerhalb des vergangenen Jahres neu bepflanzt und gestaltet worden. Zur Eröffnung hat Rosenthal zusammen mit Martin Zapf, dem Geschäftsführer der Sternburg-Brauerei, eine von diesem gesponserte Hopfenbuche gepflanzt – passend zur unmittelbaren Nähe des Parkgeländes zum Brauereikomplex.

Der Cäcilienpark soll für die Anwohner eine grüne Oase werden. Statt brachliegender Flächen und Garagenhöfen führen jetzt verschlungene Wege über Wiesenflächen mit einer Vielzahl neu gepflanzter Bäume und Sträucher.

Die Kosten trägt unter anderem das Amt für Stadtgrün und Gewässer.

hgw.