Leipzig

Die Stadt Leipzig soll aus ihren urbanen Siedlungskernen heraus wachsen. Das bedeutet, dass auch Brachflächen wie in Grünau, wo im Zuge des Stadtumbaus Gebäude abgerissen worden sind, neue Häuser entstehen können. Das hat der Stadtrat, der am Donnerstag die Fortschreibung des wohnungspolitischen Konzeptes diskutierte, auf Antrag der Linken beschlossen. Dieses Vorhaben sei nach Ablauf einer Sperrfrist von zehn Jahren möglich.

Der Rat reagierte mit dem Konzept auf den stetig wachsenden Bedarf an Wohnungen in Leipzig. Zudem sollen Großsiedlungen wie Grünau und Paunsdorf, in denen aktuell großer Leerstand herrscht, attraktiver werden. Zu diesem Zweck will die Leipziger CDU Freizeitangebote verbessern, aber auch gewerbliche Ansiedlungen fördern. Die bislang geltenden Leitlinien werden fortgeschrieben, jedoch dem angespannten Wohnungsmarkt angepasst.

mo/thiko