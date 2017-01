Leipzig. Lufthochdruck und geringe Windgeschwindigkeiten im sächsischen Flachland ließen die Feinstaub-Messanlagen zum Jahreswechsel Alarm schlagen. Während am Silvestertag alle Grenzwerte eingehalten wurden, meldeten am Neujahrstag 14 der insgesamt 20 im Freistaat verteilten Stationen zum Teil deutliche Überschreitungen des erlaubten Tagesmittelwertes von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Leipzig liegt im landesweiten Vergleich mit 133 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft auf Platz 3. Negativspitzenreiter sind Glauchau (143) und Klingenthal (134). Die EU-Luftqualitätsrichtlinie erlaubt pro Jahr 35 Tage, an denen das Tagesmittel überschritten werden darf.

Leipzig Negativ-Spitzenreiter im Stundenmittel

Wie üblich steigt die Feinstaubbelastung deutlich messbar an, sobald die Raketen, Knaller und Heuler das neue Jahr einläutet. Innerhalb der ersten Stunde des frisch angebrochenen Jahres meldete die Leipziger Station in der Lützner Straße eine Belastung von 1860 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Stundenmittel – mehr als doppelt so viel wie der zeitgleich in Glauchau gemessene und nächsthöhere Wert (904). In der Landeshauptstadt Dresden lag das höchste Stundenmittel bei lediglich 495 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

4.000 Tonnen Feinstaub durch Feuerwerk

Nach Angaben des Bundesumweltamtes werden allein durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern jährlich rund 4.000 Tonnen Feinstaub in die Luft geblasen. Dieser Wert entspräche in etwa 15 Prozent jener Menge, die jährlich im Straßenverkehr abgegeben wird.

Von André Pitz