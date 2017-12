Neujahrslauf in Leipzig bringt Straßensperrungen in der Innenstadt

Leipzig. Für rund 1000 Läufer, Walker und Skater fällt am Montag um 11 Uhr in der Startschuss zum Leipziger Neujahrslauf durch die Innenstadt. Der Rundkurs beginnt und endet wieder an der Sparkassenfiliale in der Schillerstraße und verläuft über Schillerstraße, Petersstraße, Grimmaische Straße,Universitätsstraße zurück zur Schillerstraße.

Zwischen 10.30 Uhr und etwa 12.30 Uhr wird es deshalb zu einigen Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt kommen. Alle Straßen entlang der Laufstrecke werden während der Veranstaltungszeit gesperrt, zudem ist die Einfahrt zur Innenstadt über die Universitätsstraße nicht möglich.

Die Buslinie 89 wird zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr über Roßplatz, Augustusplatz, Goethestraße, Am Brühl, Am Hallischen Tor, Hauptbahnhof, Goethestraße und Augustusplatz zum Rossplatz umgeleitet.

Von gap