Leipzig. Die ersten Rodelerfahrungen des Jahres liegen hinter den Leipzigern. Doch wann kommt der nächste Schnee? Schon am Mittwochnachmittag. Allerdings wird dieser kaum für eine Rückkehr auf die Pisten taugen. Mit Blick auf das anstehenden Wochenende könnte bei Wintersportfreunden die Laune aber wieder steigen.

„Wir erwarten heute Nachmittag Niederschläge in Leipzig – aller Wahrscheinlichkeit nach wird das auch Schnee sein“, sagte Manuel Voigt, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch gegenüber LVZ.de. Der DWD-Experte rechnet mit zwei Zentimetern Neuschnee, bremst aber die Hoffnungen auf eine flächendeckende Verteilung. „Die Temperaturen liegen in Nähe des Gefrierpunktes, das wird wohl eher zu mehr Matsch führen“, so Voigt weiter.

Auch am Donnerstag muss mit Niederschlägen gerechnet werden, diese werden voraussichtlich als ungemütlicher Schneeregen auf die Messestadt niedergehen. In der Nacht zum Freitag bringt ein sich näherndes Tiefdruckgebiet dann wieder mehr Frost in unsere Region. Die Auswirkungen seien zwar noch nicht genau abzuschätzen: „Aber es ist gut möglich, dass dann wieder mehr Schnee fällt – ich denke, es könnten bis zu zehn Zentimeter werden“, sagte Voigt.

Der Trend bleibe anschließend auf jeden Fall auch eher winterlich – mit Dauerfrost ab kommenden Montag.

Von mpu