Eisenach. Royaler Besuch in Mitteldeutschland: Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima beginnt am Dienstag (16.30 Uhr) auf der Wartburg bei Eisenach einen mehrtägigen Deutschland-Besuch. Von Thüringen aus will das Paar bis Freitag auch nach Sachsen und Sachsen-Anhalt reisen. Am 8. und 9. Februar macht der royale Besuch auch Halt in Leipzig.

Auf dem dichtgefüllten Programm stehen 500 Jahre nach Beginn der Reformation Wirkungsstätten des Reformators Martin Luther sowie familiäre Bande der Familie nach Mitteldeutschland. In Weimar und Leipzig wird das Königspaar der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedenken. Begleitet wird es von einer 70-köpfigen Handelsdelegation. In den drei Bundesländern werden die Royals von den jeweiligen Ministerpräsidenten empfangen.

Auf der Wartburg wollen sich Willem-Alexander und Máxima mit Luthers Bibelübersetzung vertraut machen. Der mit Reichsacht und Kirchenbann belegte Reformator hatte dort 1521/22 in nur wenigen Wochen das Neue Testament ins Deutsche übersetzt - und damit eine Grundlage für eine einheitliche deutsche Schriftsprache gelegt. Höhepunkt des Rundgangs ist das restaurierte Luther-Stübchen in der Vogtei. Zuvor sehen sich die Gäste den romanischen Palas mit Elisabeth-Kemenate und Sängersaal an.

Das niederländische Königspaar in Leipzig

Am Abend des 8. Februars 2017 reisen Willem-Alexander und Máxima in Leipzig an und nehmen an einem Wirtschaftsdinner teil, bei dem die Mitglieder der von Ministerin Ploumen geleiteten Wirtschaftsdelegation mit ihren deutschen Partnern zusammentreffen. Das Dinner findet in der Kongresshalle am Zoo in Leipzig statt.

Am 9. Februar widmen sie sich dann den Themen Energie, Wohnen und Unternehmertum. Am Vormittag besuchen der König und die Königin die European Energy Exchange (EEX), die größte Energiebörse Europas. Im Anschluss absolviert das Königspaar einen Besuch in Grünau und spricht im Stadtteilladen mit Bewohnern des Viertels.

Die ehemalige Baumwollspinnerei beherbergt SpinLab, ein Unterstützungsprogramm für Start-ups, in dessen Rahmen Existenzgründer und Kultureinrichtungen zusammenarbeiten. Das Königspaar wohnt einem Event bei, das alle betroffenen Akteure zusammenführt - Hochschulen, Unternehmen, Sponsoren, Start-ups und Investoren.

Im Alten Rathaus gibt Ministerpräsident Tillich ein Mittagessen, bei dem sowohl der König als auch der Ministerpräsident eine Rede halten.

Im Zuge des Besuchs in Sachsen findet eine Zusammenkunft von rund 60 deutschen und niederländischen Experten auf dem Gebiet der Grünen Chemie statt. Der König und die Königin wohnen der Unterzeichnung von zwei Kooperationsvereinbarungen bei, an denen unter anderen der niederländische Kooperationsverbund Biobased Delta beteiligt ist.

Zu guter Letzt besucht das Königspaar das Informationszentrum auf dem Gelände des Wissenschaftsparks. Hier stand früher eine Rüstungsfabrik, in der auch 500 niederländische Zwangsarbeiter eingesetzt wurden.

Quelle: Stadt Leipzig