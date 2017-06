Leipzig. Leipzig gibt den Startschuss für den Bau neuer Sozialwohnungen, denn die Fördergelder fließen nun. Bis 2019 stellt der Freistaat dafür insgesamt 60 Millionen Euro bereit. „Für 2017 stehen uns 20 Millionen Euro zur Verfügung“, erklärte Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) am Donnerstag. „Das bedeutet, dass damit etwa 500 Wohnungen geschaffen werden können.“ Mit dem Programm zur sozialen Wohnraumförderung können sowohl Um-, Aus-, und Neubauten finanziert werden. Auch die Sanierung von Mietwohnungen mittels eines Zuschusses zur Angebotsmiete ist möglich.

Bereits im Vorfeld hatten sich etwa 15 Bauträger um eine Förderung bemüht, zwei dieser Projekte sind bereits entscheidungsreif. Private Bauherren, deren Bauvorhaben umsetzungsreif sind, haben nach Angaben der Stadt derzeit noch gute Chancen auf Zuschüsse. Bezogen auf eine Wohnung von 60 Quadratmetern Größe wird ein Neubau mit 38.000 Euro gefördert. Für die Sanierung eines Altbaus fließen 27.000 Euro.

Um die Zuschüsse zu erhalten, muss der Eigentümer die Wohnung günstiger an Menschen mit Wohnberechtigungsschein vermieten. Bei Neubauwohnungen ist die Miete dann bei 6,50 Euro je Quadratmeter gedeckelt, bei sanierten Altbauten bei 4,66 Euro. Etwa 100.000 Haushalte in Leipzig haben Anspruch auf eine Sozialwohnung. Hoher Bedarf besteht derzeit vor allem an großen Wohnungen und solchen für Singles.

joka