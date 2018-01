„Noch ein wenig Katerstimmung“

Leipzig.

Der SPD-Parteitag in Bonn hat mit knapper Mehrheit für Koalitionsverhandlungen mit der SPD votiert. Wie hätten Sie gestimmt?

Ich hätte mit „Nein“ gestimmt.

Ganz sicher?

Ganz sicher.

Ihre Prognose, dass es ein knappes „Ja“ werden würde, hat sich zumindest bestätigt.

Dazu musste man kein Hellseher sein. Die Stimmung in der Partei weist schon seit Wochen in Richtung Lagerbildung – knapp die Hälfte dagegen auf der einen Seite und mehr als die Hälfte dafür auf der anderen. Wenn man allein vom Ergebnis ausgeht, dann geht ein Riss durch die SPD. Jetzt kommt es auf die Mitgliederentscheidung über den Koalitionsvertrag und damit über eine neue GroKo an.

Wagen Sie da auch einen Tipp?

Das kann noch einmal eine spannende Sache werden. Ich glaube, dass der Entscheid noch nicht in Sack und Tüten ist. Bei der Bildung der vergangenen GroKo wurde ein relativ klares Ergebnis erzielt. Diesmal wird es eher knapp. Ich glaube: knapp dafür.

Was hat Sie denn am meisten gestört am Ergebnis der Sondierungen?

Dass eine Groko – aus meiner Sicht – nicht auf Augenhöhe geführt werden kann. Dass die Union noch vor Eintritt in Koalitionsverhandlungen so mit der SPD umspringt, wie sie das tut – so geht man nicht mit einem Wunsch-Koalitionspartner um. Da ist von „Zwergenaufstand“ die Rede und der Ablehnung von Nachverhandlungen. Wenn das jetzt schon gilt, wie soll es erst in den kommenden dreieinhalb Jahren werden?

So gesehen wäre eine geschlossene Haltung der SPD eher von Vorteil?

Ja, wir haben in der SPD diese Debatte. Aber ich bin stolz darauf, Mitglied einer Partei zu sein, die das offen austrägt. Dieser Diskurs ist auch für die Basis wichtig. Dagegen gibt es auf Seiten der Union keinerlei selbstkritische Anmerkung. Immerhin hat auch sie die Wahl verloren. Im Gegenteil, wir hören ständig von CDU-Funktionären, dass ihr Kurs richtig sei und die SPD sich bewegen solle. Völlig absurd, denn im Moment hängt die Kanzlerschaft Angela Merkels von der SPD ab.

Mal abgesehen vom Theaterdonner um den „Zwergenaufstand“. Meinen Sie wirklich, man könnte der Union noch etwas abhandeln am erzielten Ergebnis der Sondierungsgespräche – beim Thema Bürgerversicherung beispielsweise?

Zugegeben, wir sind in einer schlechten Ausgangsposition. Wir haben uns in eine Situation gebracht, in der wir sagen: Jetzt müssen wir aber noch einmal nachverhandeln. Dabei sollte es doch eigentlich heißen: Ohne uns gibt es keine Große Koalition, also kommt uns entgegen. Und zwar weiter, als ihr glaubt, es tun zu müssen.

Im Klartext bedeutet das, die SPD hat sich bei den Sondierungsgesprächen mit zu wenig zufrieden gegeben?

Da muss ich die Parteiführung in Schutz nehmen. Es gab den Auftrag, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, nachdem die FDP die Verhandlungen platzen ließ. Das, was dann vorgelegt wurde, war ein politisches Willenspapier, mehr ist das Ergebnis der Sondierungsgespräche nicht. Wer sondiert, muss das dann auch vertiefen, wenn er einen Koalitionsvertrag macht.

Gibt es denn nicht auch jede Menge Schnittmengen zwischen SPD und CDU?

Ich fordere natürlich keinen Sensibilitätsbonus bei den Bürgern gegenüber der SPD ein. Aber man muss sich auch in die sozialdemokratische Seele hineinversetzen. Wir haben dreimal hintereinander bei Wahlen an Ansehen in der Bevölkerung verloren. Da muss man den Sozialdemokraten zugestehen, dass sie in irgendeiner Form nervös sind. Man stelle sich vor, die Unionsparteien wären bei 20 Prozent im Bundestag – was dann los wäre.

Also steckt dahinter auch die Angst, dass eine GroKo der Todesstoß für die Volkspartei SPD wäre?

So weit würde ich nicht gehen. Aber egal wie wir uns entscheiden, wir machen es derzeit unseren Wählern nicht recht. Die eine Hälfte wird uns vorwerfen, umgefallen zu sein. Die andere Hälfte mahnt, ihr müsst euch endlich entscheiden, um mitregieren zu können. Den Bonus, den die FDP hatte, nämlich keine Verantwortung übernehmen zu wollen, gibt es für die SPD nicht.

Thüringens designierter SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee hat vorgeschlagen, die GroKo erst mal auf zwei Jahre zu befristen. Wie finden Sie das?

Ich finde, das ist ein interessanter parlamentarischer Absatz. Man macht nach zwei Jahren eine Art Inventur und auch die Kanzlerin stellt dann ihr Amt zur Verfügung. Das ist ja zumindest mal ein Gestaltungsvorschlag, wie man innerhalb der Koalition miteinander verfahren will.

Sie haben sich kürzlich für eine neue Koalition mit SPD, CDU und Grünen ausgesprochen. Warum ist die CSU so ein rotes Tuch für Sie?

Weil wir uns sonst damit anfreunden müssen, dass von der CSU bis zu den Landtagswahlen in Bayern weiter Störfeuer kommen und dass Argumente einfach weggesödert werden. Es ist schon erstaunlich, wie die Kanzlerin sich von dieser Partei vorführen lässt. Ich finde, dass es an der Zeit ist, darüber nachzudenken, dass die Fraktionsgemeinschaft aus CDU und CSU nicht gottgegeben ist. Und es ist an der Zeit, diese weißblaue Unionsschwester wegen ihres flegelhaften Verhaltens mal in die Opposition zu schicken.

Muss Merkel auch weg?

Ich glaube, sie hat – ähnlich wie einst Helmut Kohl – nicht begriffen, dass ihr politischer Zenit überschritten ist. Das bedauere ich sehr, weil sie durchaus Verdienste an der Entwicklung dieses Landes hat.

Stichwort Bürgerversicherung: Glauben Sie, dass da noch was geht?

Für die SPD bleibt die Bürgerversicherung eine Herzensangelegenheit. Auch wenn sie aufgrund juristischer und verfassungsrechtlicher Hürden nicht innerhalb einer Legislaturperiode umzusetzen wäre, sie muss kommen. Es geht darum, eine Parität zwischen allen Krankenversicherten und ihrem Zugang zu gleichen medizinischen Leistungen herzustellen.

Was liegt Ihnen dabei mehr am Herzen: Dass die Behandlungen von gesetzlich und privat Versicherten mit dem gleichen Faktor abgerechnet werden oder dass sich Beamte gesetzlich versichern können?

Beamte können sich freiwillig gesetzlich versichern, allerdings müssen sie dann die Arbeitgeberbeiträge ihres Dienstherren mit entrichten, was am Ende zu einem ziemlichen Malus führt. Wir müssen also diskutieren, wie die Versicherung auf beiden Seiten durchlässiger wird. Die Gesetzliche Krankenversicherung ist für den privat Versicherten im Augenblick nicht besonders attraktiv. Da muss man die Frage stellen, warum das so ist. Es ist ja nicht immer nur ein Plus, privat versichert zu sein. Andererseits gibt es den Traum als Fernziel, dass alle Krankenversicherten, egal welchen Standes oder Berufszweigs, in eine einzige Kasse einzahlen, die dann auch für alle da ist und eine ganz andere Verhandlungsposition gegenüber der Politik und der Pharmaindustrie hat.

Herrscht denn bei Rot-Rot-Grün noch Katerstimmung nach der geplatzten Kreisreform in Thüringen?

Ja, zumindest in der SPD gibt es noch ein wenig Katerstimmung. Wir haben dadurch ja auch einen Innenminister verloren. Aber im Augenblick dreht sich alles um den Doppelhaushalt 2018/2019, den wir in dieser Woche noch verabschiedet haben und wo mehr als 10,5 Milliarden Euro bewegt werden. Das ist der letzte Doppelhaushalt in der Legislaturperiode. Deshalb kommt ihm eine besondere Bedeutung bei.

Was macht die Gemeindegebietsreform? Von 841 Gemeinden haben erst 80 ihre Bereitschaft erklärt, sich zusammenzuschließen. Geht da noch was?

Mit dem Wegfall des Vorschaltgesetzes, dass die Spielregeln für die Gebietsreform erklärte und vom Verfassungsgericht wegen eines fehlenden Protokolls beanstandet und einkassiert wurde, geht das Rennen nun von vorn los. Viele Kommunen sind deshalb in Lauerstellung und wollen wissen, nach welchen Maßgaben sie jetzt heiraten sollen. Die erste Tranche wird gerade von Seiten des Innenministeriums vorbereitet. Es gibt eine sehr schöne Brautprämie und ich glaube, wenn wir die ersten Gemeindezusammenschlüsse nach der jetzt neuen Rechtslage haben, dann kommt zumindest ein kleiner Zug ins Rollen. Unsere Hoffnung ist, auf Basis der Freiwilligkeit bis 2019 möglichst viele Gemeinden zusammenzuführen.

Wogegen eine gewisse Dickköpfigkeit in Thüringen spricht.

Es ist tatsächlich so, dass wir aufgrund unserer historischen Gegebenheiten – die einst vielen kleinen Fürsten- und Herzogtümer – heute noch teilweise Relikte in den Köpfen von Leuten haben, die in alten Dimensionen denken. Wir hatten durch die Erbteilung der Ernestiner überall kleine Residenzen mit eigenen Theatern, Orangerien, Philharmonien. Das ist heute alles noch da – eine Kulturlandschaft, die der Thüringer zu Recht liebt und europaweit einzigartig sein dürfte. Aber manchmal merkt man, wie wir mit einander umgehen. Da schaut der Gothaer neidisch nach Weimar, da kann der Jenaer nicht mit dem Erfurter. Der Nordhäuser und der Sondershäuser sind sich nicht grün. Die hinterm Rennsteig haben ihre Befindlichkeiten und das Eichsfeld ist etwas ganz Besonderes.

Wie ist die Lage in der Thüringer SPD? Hat Rot-Rot-Grün etwas verändert?

Wir hatten nach dem Eintritt in die Koalition eine Reihe von Austritten. Momentan verzeichnen wir wieder mehr Eintritte, möglicherweise, weil der ein oder andere denkt, jetzt kann er noch über die Große Koalition mitentscheiden. Das heißt, wir sind jetzt bei rund 3900 Mitgliedern. Die Leute, die 2015 gedacht haben, wir gehen mit der Linken und den Grünen unter, sehen jetzt, dass der Laden ganz gut läuft. Dennoch muss man die SPD in Thüringen aus einer Art Dornröschenschlaf erwecken, weil vielerorts noch eine Abwartehaltung besteht. Wir haben 2019 die wichtige Landtagswahl, und da wartet man auf das Licht am Ende des Tunnels, um sich von den historisch schlechten 12,4 Prozent von den vergangenen Wahlen in einem Kernland der Sozialdemokratie, das Thüringen ja ist, zu erholen.

Die Jusos haben dazu aufgerufen, um die GroKo zu verhindern, der Partei beizutreten.

Schwierig ist derzeit, festzustellen, ob Menschen den Weg zur SPD finden, weil sie der Juso-Kampagne oder einer Art „Jetzt erst recht“-Bewegung folgen. Letzteres ist zumindest für mich nachvollziehbar: Weil mich der Absturz der SPD bei den Wahlen in Baden-Württemberg und der Einzug der Republikaner im dortigen Parlament schockierte, bin ich 1996 eingetreten. Natürlich ist die Absicht der Kampagne ziemlich tricky, derzeit wird wohl aber geprüft und dann entschieden, ab welchem Eintrittszeitpunkt eine Teilnahme am Mitgliederentscheid möglich ist. Und als Sozialdemokrat wünsche ich mir natürlich, dass jeder, der derzeit eintritt, auch Mitglied bleibt.

Aber eine neue GroKo könnte auch wieder zu Austritten führen?

Durchaus. In meinem Umfeld gibt es das. Enttäuschte Jusos, die auch SPD-Mitglieder sind, beispielsweise. Im Osten ist die Skepsis gegenüber einer GroKo jedenfalls größer als im Westen.

Warum?

Man geht mit der SPD im Osten noch ein wenig rauer als im Westen um. In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ist die SPD über Generationen hinweg einfach so gewachsen, dass sie zum politischen Leben dazugehört. Wir hingegen müssen uns mit einem Gegenargument nach dem anderen herumschlagen. Das ist wie ein Dauerfeuer: Warum habt ihr das mit dem Ramelow gemacht? Wieso seid ihr für die Gebietsreform?

Wie kommen Sie mit der AfD klar?

In Thüringen ist das mit Björn Höcke und seinen Äußerungen über den Holocaust besonders schwer. Aber es gibt auch eine breite gesellschaftliche Gegenbewegung. Die katholische Kirche hat beispielsweise den weltberühmten Dom verdunkelt, als Höcke Woche für Woche in Erfurt auf dem Domplatz gesprochen hat,

Aber die AfD hat gemeinsam mit der Koalition den Datenschutzbeauftragten Thüringens gewählt?

Die AfD kann machen, was sie will. Wir haben mit unserer Einstimmen-Mehrheit den Datenschutzbeauftragten gewählt und alles andere ist egal. Ob sie damit einen Stachel Richtung CDU setzen wollen, weiß ich nicht.

Von Roland Herold