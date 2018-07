Leipzig

Braune, trocken Wiesen und dürstende Pflanzen: Jetzt haben die Leipziger Wasserwerke erste Hilfe für 3000 Jungbäume angekündigt. Vor allem im Süden und Südwesten will der kommunale Betrieb die „Wasser-Patenschaft“ übernehmen und damit die Stadt Leipzig unterstützen.

Wegen der extremen Trockenheit in den vergangenen Wochen bieten viele Grünanlagen in Leipzig ein trauriges Bild. Die Stadt hatte auf Anfrage von LVZ.de angekündigt, dass sie zusätzlich Gießen wird, um die Flora vor Hitzeschäden zu schützen. Die Wasserwerke sprechen von einer „Notsituation“ für die Kommune, in der das Unternehmen ad hoc für Hilfe bereitstehen.

Brauchwasser für die Bäume

Die Leipziger Wasserwerke wollen junge Bäume mit Brauchwasser aus der Wasseraufbereitung Knautnaundorf retten. Auf rund 17.000 Quadratmetern bereitet das Unternehmen dort in Filterbecken Wasser aus der Weißen Elster auf. Landwirtschafts-, Gewerbe- und Industriebetriebe können es nutzen.

Stadt und Wasserwerke appellieren auch an private Haushalte, die mit einem Eimer Wasser den Baum vor der eigenen Haustür retten können. „Fünf Liter Wasser kosten gerade einmal einen Cent“, so Michel M. Theis, kaufmännischer Geschäftsführer der Wasserwerke.

Gewitter möglich

Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag für den Kreis Leipzig sowie für das Bergland in Sachsen vor starken Gewittern warnte, ist für die Stadt wohl kein Regen in Sicht. Das Wetterportal der DWD-Meteorologen geht von Sonne und Wolken mit Höchsttemperaturen von 30 Grad am Donnerstag und um die 25 Grad in den kommenden Tagen aus.

Von lyn