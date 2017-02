Leipzig. Die von Rechtspopulisten unter dem Label „Bürgerbewegung Leipzig“ angekündigte Demonstration hat am Sonnabend kaum Teilnehmer angelockt. Lediglich etwa 50 Personen kamen zu der Kundgebung auf dem Parkplatz der Industrie- und Handelskammer am Goerdelerring. In Ruf- und Sichtweite versammelte sich ungefähr die gleiche Zahl an Gegendemonstranten und meldete eine Spontanversammlung an, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt. Beide Gruppen blieben friedlich.

Nach den Redebeiträgen will die "Bürgerbewegung" vom Ring über die Käthe-Kollwitz- zur Elsterstraße und wieder zurückziehen. Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Unter dem Label "Bürgerbewegung Leipzig" haben sich am Samstag etwa 50 Rechtspopulisten am Goerdelerring versammelt. Etwa 60 Gegendemonstranten meldeten in Rufweite eine spontane Gegenkundgebung an. Zur Bildergalerie

Wer hinter dem rechten Aufruf steckt, ist bislang nicht bekannt. Es existiert eine Facebook-Seite, die für die Demo am Samstag wirbt und dafür auch markige Worte parat hat. So von der „Rückeroberung Deutschlands“ gesprochen, die seit zweieinhalb Jahren von zu wenigen vorangetrieben werde. Die neue Initiative will mehr Unterstützung und fordert deshalb von den Lesern: „Schluss mit Kuschel-Widerstand und ‚freier Meinungsäußerung‘. Es ist nicht fünf Minuten, sondern fünf Stunden nach Zwölf.“

