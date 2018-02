OBM-Galerie ohne Erich Zeigner: Riesen-Wut aufs Rathaus

Leipzig. Die Galerie mit Porträtbildern „aller demokratisch gewählten Leipziger Oberbürgermeister“ seit 1877 hat am Wochenende eine Welle der Empörung ausgelöst. Grund: In der Sammlung fehlt Erich Zeigner, der von 1945 bis zu seinem Tod 1949 das höchste Amt der Stadt innehatte. Viele LVZ-Leser brachten ihre Wut darüber zum Ausdruck. Zeigner, heißt es in den Reaktionen, habe nach dem Zweiten Weltkrieg Verantwortung übernommen, als Leipzig in Schutt und Asche lag und das schwere Erbe Nazi-Deutschlands bewältigt werden musste. Die Linkspartei nannte das Verhalten der Rathausspitze skandalös. Die von OBM Burkhard Jung (SPD) am Freitag auf dem Gang vor seinem Dienstzimmer eröffnete Galerie zeigt wie berichtet lediglich Otto Georgi, Carl Bruno Tröndlin, Rudolf Dittrich, Karl Rothe, Carl Friedrich Goerdeler, Hinrich Lehmann-Grube und Wolfgang Tiefensee.

Im Leipziger Rathaus ist am Freitag eine Galerie von sieben Oberbürgermeistern aus der Zeit von 1877 bis 1937 sowie von 1990 bis 2005 eröffnet worden. Zur Bildergalerie

„Die faktische Aussperrung Erich Zeigners ist ein beschämender erinnerungspolitischer Skandal“, heißt es in einer Erklärung der Linken-Stadträte Sören Pellmann, Marco Götze und Margitta Hollick. Sie fordern die Aufnahme Zeigners in die Porträt-Galerie aufgrund seiner „enormen Verdienste um den Wiederaufbau der Stadt nach dem von Nazideutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg“.

Leipziger Stadtsprecher Matthias Hasberg rechtfertigt Auswahl

Ausgestellt würden die Bilder der demokratisch gewählten Oberbürgermeister, erklärte dazu Stadtsprecher Matthias Hasberg. Zeigner sei jedoch durch eine Militärregierung eingesetzt worden. „Das entspricht nicht unserem Demokratie-Verständnis.“ Gezeigt werden Bilder der Oberbürgermeister aus der Zeit von 1877 bis 1937 sowie von 1990 bis 2005.

Die Linkspolitiker wiesen jedoch darauf hin, dass Zeigner nach den Gemeindewahlen 1946 bei der zweiten Sitzung der Gemeindevertretung einstimmig zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Hasberg dazu: „Die Kommunalwahlen in der sowjetischen Besatzungszone 1946 waren keine freien Wahlen.“

Die Linken aber bescheinigen der Ausstellung ein „defizitäres, letztendlich totalitarismustheoretisch geprägtes Demokratieverständnis“. Bis 1918/19 hätte die Hälfte der Bevölkerung – nämlich Frauen – gar nicht wählen dürfen. Inwiefern seien dann die bis dahin gewählten OBM demokratisch legitimiert gewesen, fragen Pellmann, Hollick und Götze. Auch das spätere mutige Handeln Carl Friedrich Goerdelers, dessen Porträt in der Galerie zu sehen ist, könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass er fast vier Jahre als OBM der „Reichsmessestadt“ im Amt war. Er war 1936 durch den von den Nazis beherrschten Rat der Stadt wiedergewählt worden.

Klaus Staeubert und Björn Meine