OBM Jung antwortet auf Anfrage von Ex-NPD-Stadtrat Böhm

Leipzig. Im September hatte das Bundesverwaltungsgericht ein vielbeachtetes Urteil gefällt: Demnach dürfen Oberbürgermeister in ihren Städten nicht zur Teilnahme an Gegendemonstrationen aufrufen. Konkret ging es um einen Fall aus Düsseldorf. Auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte damals auf das Urteil reagiert.

Die Gerichtsentscheidung hatte der Ex-NPD-Stadtrat Enrico Böhm offensichtlich zum Anlass genommen, einen Fragenkatalog an Jung zu schicken. Darin hatte Böhm - der seit März 2016 fraktionslos ist und in mehreren Gerichtsprozessen angeklagt war - nach Jungs Unterstützung des Anti-Legida-Protestes gefragt. Knappe Antwort darauf: „Burkhard Jung hat bisher alle Gegendemonstrationen im Rahmen von Legida-Aufmärschen und Demonstrationen als Privatperson und Politiker unterstützt.“ Ähnliches bei einer weiteren Frage Böhms zu der Teilnahme an den Gegenprotesten. Dort lautet die Antwort: „Burkhard Jung hat als Privatperson und Politiker bei zahlreichen Veranstaltungen teilgenommen.“

Damit verstößt Jung wohl nicht gegen geltendes Recht, denn das Bundesverwaltungsgericht hatte in seinem Urteil geschrieben, dass der Bürgermeister aus Düsseldorf sich öffentlich zu den Sachverhalten äußern dürfe. Zur Teilnahme an einer Gegendemo dürfe er hingegen nicht aufrufen.

Enrico Böhm hatte zudem gefragt, ob Redebeiträge bei den Gegendemos durch Budgets der Stadt finanziell unterstützt werden. Dies wird in der Antwort des OBM kurz und knapp verneint.

luc