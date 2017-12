OP-Navi aus Leipzig soll Operationen weltweit besser machen

Leipzig. Gero Strauss steht in einem Operationssaal in seiner Klinik in Leipzig und ist mit einer Nasennebenhöhlen-OP beschäftigt. Das saugende und schmatzende Geräusch seines medizinischen Geräts wird immer wieder von einer Computerstimme übertönt. „L2: Landmarke sekundäre Keilbeinhöhle Vorderwand“, sagt die leicht blecherne Stimme.

Professor Strauss (46) ist ein erfahrener Hals-Nasen-Ohren-Arzt, aber trotzdem lässt er sich von einem Navi durch die Operationen lotsen. SPM (Surgical Procedure Manager) heißt das System, das er selbst mit seinem Kompagnon Gunter Trojandt (50) in Leipzig entwickelt hat. Ihre Idee - mehr Standardisierung im OP-Saal - haben sie inzwischen auch an andere Kliniken in Deutschland verkauft. Und sie haben ein großes Medizinprodukte-Unternehmen auf sich aufmerksam gemacht.

„Unsere Starthypothese war, dass die gleichen Operationen in verschiedenen Krankenhäusern unterschiedlich ablaufen. Alle machen es ein bisschen anders“, erläutert Trojandt. Er ist Geschäftsführer der 2012 gegründete Firma SPI (Surgical Prozess Insitute), in der das Navi für den OP-Saal entwickelt wurde. Das sei nicht optimal für die Patientensicherheit, und es führe zu Reibungsverlusten innerhalb der OP-Teams.

Größere Sicherheit für jüngere Ärzte

Die Antwort von Strauss und Trojandt lautet: Standardisierung mit Hilfe einer Software. Vorab wird für jede Art der Operation jeder einzelne Schritt festgelegt - und zwar genau so, wie die Ärzte es für richtig und sinnvoll halten. „Unsere Software spielt während der OP diesen definierten Prozess ab“, erklärt Trojandt. Die Ärzte werden so angeleitet, die OP-Schwestern wissen genau, welches Gerät als nächstes benötigt wird.

„Es gibt Bereiche in der Medizin, die kann man nicht standardisieren. Die Stellung einer Diagnose ist zum Beispiel ein ganz individueller Prozess. Aber eine Knie-OP, die läuft immer nach dem gleichen Schema ab“, schildert Trojandt. Auch HNO, Urologie und Gynäkologie eigneten sich für die Software.

SPI verspricht mehrere Effekte durch den Einsatz des OP-Managers: Eine höhere „Prozesstreue“, also weniger Abweichungen vom einmal definierten Optimum, eine größere Sicherheit gerade für jüngere Ärzte, unterm Strich schnellere Operationen. „Wir wollen dem Arzt nicht die Medizin wegnehmen, wir wollen ihm helfen“, betont Trojandt.

Zu dem Dutzend größeren Kliniken, die das OP-Navi aus Leipzig inzwischen einsetzen, gehört das Universitätsklinik Heidelberg. Dort erfolgen seit Mai diesen Jahres Knie-OPs mit der SPI-Software. Oberarzt Tobias Gotterbarm sieht in der Software eine „Anleitung, um strukturiert zu arbeiten“. Gerade jüngere Kollegen profitierten davon.

US-Amerikaner haben die Leipziger übernommen

Bislang seien in Heidelberg rund 30 Eingriffe mit dem System durchgeführt worden. Noch seien die Fallzahlen zu gering, um ein endgültiges Fazit zu ziehen, sagt Dr. Gotterbarm. Eine Zeitersparnis habe er aber schon festgestellt. „Dadurch, dass jeder Handgriff und jedes Instrument im richtigen Moment kommen, werden die Operationen um 15 bis 20 Minuten verkürzt.“ Es sei eine „echte Ablaufverbesserung“.

Strauss und Trojandt berichten, dass aber längst nicht alle Ärzte gleich Feuer und Flamme für ihr System seien. „Der OP wird oft als der letzte Zufluchtsort für die Kreativität gesehen“, sagt Strauss. „Das ist aber gar nicht gut. Und als Patient erwartet man doch auch, dass alle im Team eine Operation annähernd gleich durchführen.“

Überzeugt haben die Leipziger in diesem Jahr den internationalen Medizinprodukte-Hersteller Johnson & Johnson Medical. Das Unternehmen hat SPI mit seinen 25 Mitarbeitern im Oktober übernommen. Mit dem großen Partner im Rücken setzt Trojandt jetzt darauf, das OP-Navi international zu vertreiben und mit einer Expertendatenbank zu erweitern. „2018 Europa, 2019 USA und Asien“.

LVZ