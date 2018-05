Leipzig

Blitze und örtlicher Starkregen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonnabend für den Erzgebirgskreis, den Vogtlandkreis und Teile des Landkreises Zwickau eine Wetterwarnung vor starkem Gewitter, kleikörnigem Hagel und Windböen herausgegeben. Einzelne Gewitterzellen ziehen derzeit von Tschechien nach Sachsen, sagt Meteorologe Sebastian Balders vom DWD in Leipzig

Heitere Nachrichten dagegen für alle Besucher des Wave-Gotik-Treffens am langen Pfingstwochenende: „Das Gewitterrisiko bleibt örtlich begrenzt“ sagt Balders. „Der Raum Leipzig wird wohl verschont bleiben.“ In den nächsten Tagen sei eher mit einem Sonne-Wolken-Mix zu rechnen. Während die Temperaturen am Samstag maximal 19 Grad Celsius erreichen, klettert das Quecksilber am Sonntag auf angenehme 23 Grad, am Montag seien sogar bis zu 25 Grad möglich.

Von bw