Leipzig

Das 27. Leipziger Stadtfest lockt an drei Tagen mit einem abwechslungsreichen Programm. Der Eintritt ist wie immer frei. Das sind die Höhepunkte des Wochenendes:

Freitag:

Mit „Wenn jetzt Sommer wär“ landete Pohlmann 2006 einen Riesenerfolg. Am Freitag passt der Sänger mit seinem Hit und den aktuell hohen Temperaturen perfekt auf die Bühne von Ur-Krostitzer auf dem Markt (19.30 Uhr). Die Freiberger Lounge liegt zum Auftakt komplett in der Hand zweier erfolgreicher Coverbands aus Leipzig. Den Anfang machen ab 19 Uhr „The Firebirds“ mit ihrem Rock’n’Roll-Sound aus den Sechzigern und Siebzigern. Danach übernehmen „Four Roses“ mit den bekanntesten Rocksongs und Balladen. Party ist im Sommergarten auf dem Augustusplatz angesagt, wo ab 20.30 Uhr das Duo „Anstandslos und Durchgeknallt“ mit seinen Elektro/Pop-Mixen für Stimmung sorgen will.

Samstag:

Ganz im Zeichen des Kleeblatts steht die Irische Bühne. Am Samstag bringen „Tus Nua“ (15 Uhr) und „Nobody Knows“ (19.30 Uhr) folkloristische Atmosphäre in Grün, Weiß und Orange auf den Nikolaikirchhof. Längst Stammgast beim Leipziger Stadtfest ist das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Johann Sebastian Bach. Auch in diesem Jahr haben sich die jungen Musiker Höhepunkten der Filmmusik angenommen (20 Uhr, Augustusplatz). Auf dem Markt präsentieren die „L.E. Dance Factory“ (13 Uhr) und die ADTV Tanzschule „Oliver & Tina“ (16 Uhr) ihre Shows.

Sonntag:

Lange Zeit waren Oli P. und die erfolgreiche Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ untrennbar miteinander verbunden. Spätestens seit seinen Cover-Hits „Flugzeuge im Bauch“ und „So bist du“ hatte er sich jedoch auch als Sänger etabliert. Am Sonntag steht Oli P. auf der Bühne am Markt (19.15 Uhr). Die Freiberger-Lounge gehört am letzten Tag des Stadtfests den Tribute-Künstlern. Unter anderem stehen eine Cher-, eine Wolfgang-Petry- und eine Bryan-Adams-Show auf dem Programm. Sportlich wird es auf dem Augustusplatz. Ab 12 Uhr gibt es Bühnenshows verschiedener Leipziger Vereine, eine sporthistorische Modenschau und Fechtduelle zu sehen. Außerdem stehen verschiedene Angebote zum Mitmachen bereit.

Die „Toggotour“ will am Samstag und Sonntag auf dem Augustusplatz die jüngsten Stadtfestbesucher begeistern. Mit dabei sind der DSDS-Finalist Daniele Negroni und die Boy-Band Feuerherz.

Das komplette Programm des Stadtfestes finden Sie hier.

Von Anton Zirk