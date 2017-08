Fleißige Leipziger Opernbienen: Erste Ausbeute beträgt 90 Kilo Honig

Der erste Honig Marke „Sommerblüte vom Dach des Leipziger Opernhauses“ ist in den Gläsern. Imkerin Ulrike Richter und Remy Fichet, Bienenbeauftragter des Musentempels, schleuderten am Dienstag den Honig aus den Waben. Der kann ab sofort an der Opernkasse gekauft werden.