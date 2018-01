Orkanschäden in Leipzig: Schulen in Großzschocher und Leutzsch geschlossen

Leipzig. Nach Schäden durch Orkan „Friederike“ an mehreren Leipziger Schulen muss an diesen der Unterricht vorerst ausfallen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurden an der 120. Grundschule in Großzschocher und an der Oberschule an der Georg-Schwarz-Straße in Leutzsch erhebliche Schäden festgestellt. Alle beiden Bildungseinrichtungen könnten deshalb aktuell nicht genutzt werden, eine Notbetreuung wurde aber organisiert.

Wie Schulleiterin Kerstin Klockmann von der 120. Grundschule am Freitagmorgen gegenüber LVZ.de erklärte, sei die Sicherheit an den Eingängen des Gebäudes nicht zu gewährleisten. „Wir haben von der Stadt Experten angefordert, die sich das anschauen werden. Erst danach lässt sich sagen, wie es weitergeht“, sagte die Direktorin.

Experten begutachten am Freitagvormittag den Schaden an der 120. Grundschule in Großzschocher. Quelle: André Kempner

Dabei ist auch noch unklar, ob der Unterricht auch am Montag ausfallen wird. Die Eltern der mehr als 390 Kinder an ihrer Schule sollen von den Elternsprechern per E-Mail über den aktuellen Stand informiert werden. „Wir werden natürlich die Informationen auch auf die Homepage stellen, sobald sich etwas Konkretes sagen lässt“, so Klockmann weiter.

An der 120. Grundschule wurde für diesen Freitag in der nahen Turnhalle eine Notbetreuung für die Kinder eingerichtet. „Die Eltern haben sich aber auch so toll selbst organisiert“, lobte die Schulleiterin. Lediglich zehn Kinder mussten am Freitag die provisorische Unterbringung tatsächlich in Anspruch nehmen. Die Orkanböen im Schlepptau von Tief „Friederike“ hatten am Freitagnachmittag Teile des Flachdaches am Schulgebäude abgerissen. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Schulen im Netz: www.grundschule-grosszschocher.de, ww.schule-georg-schwarz-strasse.de

Matthias Puppe

Hinweis: In einer früheren Version des Textes hieß es, auch die 157. Grundschule sei betroffen. Diese Angaben stammten von der Homepage der Stadt Leipzig. Dabei handelte es sich aber um einen Fehler, der Text wurde entsprechend aktualisiert.