Ein Ostermärchen

Seit mehr als 20 Jahren schwingt Märchenfee Lia ihren funkelnden Zauberstab und bringt mit vielen kleinen und großen Darstellern farbenfrohe Märchen-Musicals auf die Bühne, eigens vertont und mit tollen Kostümen und Requisiten liebevoll in Szene gesetzt.

Im neuen Theaterstück „Ein Ostermärchen“ können Familien Meister Lampe bei seinen Vorbereitungen für das Osterfest über die Schulter schauen. Aber die beiden Ratten Spitzschnauz und Schlitzohr sind üble Lausbuben und haben es auf die Ostereier abgesehen.

Das kunterbunte Treiben ist am Ostersonntag auf der blühenden Wiese im Schlosspark Dahlen zu erleben - also, Frühlingsluft schnuppern und Ohren spitzen.

Naturbühne Dornreichenbach: Märchen-Musical „Ein Ostermärchen“

Schlosspark Dahlen

Ostersonntag, 21. April, 15 Uhr

>>> Tickets ab 17 Euro sind telefonisch unter 034262 62640 und online erhältlich.

Weitere Infos unter www.maerchen-musical.de

Im Schlosspark Dahlen kommt das Märchen-Musical "Ein Ostermärchen" auf die Bühne. Quelle: Märchen Musical Events

Eggtive - Ostern aktiv

Im Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz können Familien am Ostersonntag und -montag rund um das Schlossensemble auf Ostereierschatzsuche per GPS gehen. Neben dem bekannten Eier-Caching dürfen sich Besucher auf das aktive Osterprogramm „EGGtive“ mit vielen spielerischen und sportlichen Outdoor-Aktivitäten freuen.

Zusätzlich spielt das VIVID Figurentheater Frieda Friedemann am Ostermontag ab 15 Uhr das Puppentheaterstück „Froschkönig oder die grüne Minna“.

Karten für diese Sonderveranstaltung kosten für Erwachsene 8,50 Euro, Kinder zahlen 6,50 Euro.

Ein weiterer Pluspunkt ist der große Abenteuerspielplatz am Schloss, der in idyllischer Lage für jede Menge Spaß beim Klettern, Rutschen und Toben sorgt.

EGGtive – das aktive Osterprogramm für Jung und Alt

Wasserschloss Klaffenbach

21. bis 22. April, 11 bis 18 Uhr

>>> kostenfrei (keine Teilnahmegebühren)

Weitere Infos unter www.c3-chemnitz.de

Auf zur Osterhasenolympiade !

Rund um Ostern ist traditionell der Saisonauftakt im Irrgarten der Sinne am Lindenvorwerk in Kohren-Sahlis.

Auch im dreizehnten Jahr ist der ver(w)irrte Osterhase wieder da und macht seine Späße mit Groß und Klein. Denn der geflohene Weihnachtsbraten hat einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen, der nicht ohne Folgen geblieben ist. Weihnachtslieder sollen gesungen und die Ostereier mit Metalldetektoren im Heckenlabyrinth gesucht werden. Was da dahintersteckt, erfahren Besucher am Ostersonntag und -montag bei der Osterhasenolympiade.

Beliebt sind auch die Wanderungen mit Packziegen, die an beiden Tagen jeweils ab 13 Uhr angeboten werden. Hierfür ist eine vorherige Anmeldung unter der Mobilfunknummer 0162 6350650 erforderlich.

Oster-Irrgarten der Sinne in Kohren-Sahlis

18. bis 28. April

Osterhasenolympiade und Packziegenwanderung am 21. und 22. April

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr

>>> Eintritt: Kinder (3-14 Jahre) 4 Euro / Erwachsene 5 Euro

Weitere Infos unter www.irrgarten-der-sinne.de

Osterfeuer in Leipzig und der Region Für alle Fans von Osterfeuern gibt es hier eine Übersicht mit vielen Terminen in Leipzig und der Umgebung.

Unterirdische Ostereiersuche

Die Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz lädt zu Ostern alle Kinder bis zwölf Jahre ein, in den geheimnisvollen, 400 Jahre alten Tiefkellern des Torhauses österliche Naschereien zu suchen.

Am Ostersonntag ab 10, 11, 12.30, 14.30 und 16.30 Uhr zeigt der Gästeführer allen Mutigen den Weg.

Am Ostermontag lautet das Motto dann „Frisch gepresst“: Mit einer historischen Druckerpresse können die Kleinen (ab vier Jahren) in der Zeit von 12 bis 16 Uhr ihr eigenes Festungssouvenir drucken.

Darüber hinaus können Besucher zwischen acht und 14 Jahren die Festung mit einem Entdeckerspiel aus nicht ganz alltäglichen Blickwinkeln kennenlernen.

All diese Mitmachangebote sind im Eintrittspreis inklusive.

Festung Königstein

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr

>>> Eintritt: Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 9 Euro / Kinder bis sechs Jahre frei / Familienkarte 30 Euro

Weitere Infos unter www.festung-koenigstein.de

Festung Königstein - Auf Ostereiersuche in den Tiefkellern. Quelle: Achim Meurer

Ostern genial anders

Scheppernde Schwerter kämpfender Ritter, duftende Osterbackwaren, Handwerker und Händler sowie Gaukler und Musiker ziehen zu Ostern die Gäste der Leuchtenburg in Thüringen in ihren Bann.

Die Königin des Saaletals gilt als eine der schönsten Burganlagen Deutschlands und verwandelt sich an den Feiertagen in eine mittelalterliche Erlebniswelt.

Nach der besinnlichen Oster-Prozession von Seitenroda auf die Burg am Karfreitag können Klein und Groß auf eine faszinierende Zeitreise gehen. Dabei gibt es nicht nur viel zu entdecken, es darf auch überall mitgemacht werden.

Eine besondere Attraktion ist der 20 Meter lange Steg der Wünsche, von dem persönlich beschriftetes Porzellan vom Burgberg geworfen werden kann – schließlich bringen Scherben Glück.

Im Burggarten freuen sich Schafe und Ziegen auf Besuch und der Osterhase bringt ebenfalls eine Überraschung mit.

Ritter- und Passionsspiele auf der Leuchtenburg

19. bis 22. April, Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr

>>> Eintritt: Erwachsene 15 Euro / Kinder 9 Euro / Familienkarte 38 Euro

Weitere Infos unter www.leuchtenburg.de

Osterlämmer zum Anfassen

Geschichten und Verspieltes zum Osterfest lautet das Motto auf der Burg Mildenstein in Leisnig.

Von Karsamstag bis Ostermontag zeigt Familie Fiedler aus Bockelwitz den Jüngsten alles rund ums Schaf und niedliche Osterlämmchen.

Am Ostersonntag um 15 Uhr öffnet das KlixKlax-Klugs-Marionettentheater seinen Vorhang für das Märchen Rumpelstilzchen.

Am gleichen Tag erkundet Frieder Berg mit Groß und Klein die Burg und am Ostermontag lernen Interessierte Eierspeisen aus der mittelalterlichen Küche zur Osterzeit kennen. Die einstündige Führung „Tischlein deck dich – Rund ums Ei“ ist für Kinder ab acht Jahren geeignet und findet ab 11, 13.30 und 15 Uhr statt.

Geschichten und Verspieltes zum Osterfest

Burg Mildenstein

20. bis 22. April, 10 bis 17.30 Uhr

>>> Eintritt: Erwachsene 6 Euro / Kinder (6 bis 16 Jahre) 1 Euro / Kinder bis 5 Jahre frei (Führungen kosten extra)

Weitere Infos unter www.burg-mildenstein.de

Geschichten und Verspieltes zum Osterfest lautet das Motto auf der Burg Mildenstein in Leisnig. Quelle: Pure-Life-Pictures

Osterhase in voller Fahrt

Die Talsperre Kriebstein liegt Karfreitag traditionell in der Hand von Märchenfiguren. Pünktlich um 10 Uhr ruft der Märchenkönig an der Freilichtbühne wieder alle Kinder zu sich. Mit dem Schiff geht es dann gemeinsam nach Lauenhain, um dort die Suche nach den Osterüberraschungen fortzusetzen. Natürlich ist der Osterhase mit von der Partie.

Auf dem Programm stehen außerdem eine Märchenaufführung, ein Malwettbewerb für Nachwuchskünstler und viele weitere Mitmachaktionen für die ganze Familie.

Der Zweckverband Kriebsteintalsperre eröffnet mit dieser Veranstaltung offiziell die neue Saison. Die Oster-Schifffahrt ist für Kinder kostenlos.

Neben einem Besuch auf Sachsens schönster Ritterburg, der Burg Kriebstein, lohnt auch ein Abstecher ins nahegelegene Rossau, Schönborn-Dreiwerden. Dort lädt der Förderkreis für den historischen Bergbau im Mittleren Zschopautal Sachsen am Ostermontag von 10 bis 18 Uhr zu einer Fahrt mit der Erzbahn, einer historischen Bergwerksbahn, ein. Diese lässt sich bestens mit einem Osterspaziergang entlang der Zschopau verbinden.

Die Züge fahren alle 20 Minuten am Lokschuppen des Vereins los. Die Kids können zudem versteckte Osterpräsente suchen, Osterüberraschungen basteln oder auf der Hüpfburg hopsen.

Für weitere Informationen und Reservierungen für bestimmte Züge: Telefon 0152 26603083.

Saisoneröffnung und Osterhase in voller Fahrt

Talsperre Kriebstein

19. April, ab 10 Uhr

Weitere Infos unter www.talsperre-kriebstein.de

"Has', Has', Osterhas', komm ins Schloss und erzähl mir was"

Auch in der Albrechtsburg Meißen können Familien das Osterfest feiern.

Am Ostersonntag ist von 10 bis 17 Uhr der Osterhase zu Gast, der mit den Kindern um die Wette läuft. Mit etwas Glück füllt sich das selbstgebastelte Osterkörbchen dann schnell mit gewonnenen Schokoeiern.

Ab 11 und 15 Uhr zeigt die Theatergruppe „Die Wandelbaren“ in der großen Hofstube passenderweise das Märchen „Der Hase und der Igel“. Außerdem können sich die kleinen Besucher schminken lassen.

Besonders Wissbegierige schauen sich Deutschlands ältestes Schloss individuell mit einem Audioguide an, den es ebenso für Kinder gibt. Alle Angebote sind im Eintrittspreis inbegriffen.

Familien-Ostern

Albrechtsburg Meißen

21. April, 10 bis 17 Uhr

>>> Eintritt: Erwachsene 8 Euro / Kinder (6 bis 16 Jahre) 1 Euro / Kinder bis 5 Jahre frei

Weitere Infos unter www.albrechtsburg-meissen.de