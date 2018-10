Leipzig

Wegen einer Funktionsprobe am Palmgartenwehr darf die Weiße Elster in Leipzig von Montag an für drei Tage nicht befahren werden. Weil das Wehr komplett geöffnet wird, verwandelt sich der Fluss in einen reißenden Strom.

Wie die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates am Freitag ankündigte, soll die Funktionsprobe bis Mittwoch dauern. Dabei könne es zeitweise zu erhöhten Fließgeschwindigkeiten und Strömungen kommen, so die Wasserbauexperten. „Eine Nutzung der Weißen Elster ist aus Sicherheitsgründen deshalb im gesamten Leipziger Stadtgebiet an diesen Tagen nicht möglich“, verfügten sie.

Wasserstände im Stadtgebiet sinken

Für die Überprüfung werde die Wehranlage vollständig geöffnet. „Dadurch können die Wasserstände im gesamten Leipziger Stadtgebiet um bis zu zwei Meter sinken“, warnen die Talsperrenchefs. Das Palmengartenwehr wird jedes Jahr durch die Landestalsperrenverwaltung überprüft.

Das Wehr gilt als zentraler Punkt des Hochwasserschutz der Stadt Leipzig. Bei Hochwasser können damit große Durchflussmengen in das Elsterbecken abgeleitet werden. Außerdem staut es das Wasser der Weißen Elster auf, wodurch eine Nutzung für den Bootstourismus in der Stadt Leipzig möglich wird.

1954 hatte ein Defekt am damaligen Wehr in Verbindung mit starken Niederschlägen dazu geführt, dass weite Teile der westlichen Innenstadt und des Waldstraßenviertels unter Wasser standen.

