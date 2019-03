Park-and-Ride am S-Bahnhof Leipzig-Wahren: Morlok sieht große Chancen

Lokales Entlastung der Innenstadt - Park-and-Ride am S-Bahnhof Leipzig-Wahren: Morlok sieht große Chancen Leipzig könnte bald einen weiteren Park-and-Ride-Platz bekommen – diesmal am S-Bahnhof Leipzig Wahren. Mitte April könnte der Stadtrat dafür votieren. Von der FDP kommt Zustimmung für das Projekt.

Park and Ride am Leipziger Völkerschlachtdenkmal – auch in Wahren könnte es bald einen Park-and-Ride-Platz geben. Quelle: Andre Kempner