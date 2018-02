Park in Leipzig-Kleinzschocher verschwindet für neue Grundschule

Leipzig. Dutzende Bäume wurden bereits abgeholzt, der kleine Park an der Rolf-Axen-Straße ist mit einem Zaun abgesperrt. Im Leipziger Südwesten, im Stadtteil Kleinzschocher, haben vor wenigen Tagen die Vorbereitungen für den Bau einer neuen vierzügigen Grundschule begonnen. Wo bisher Tischtennis gespielt und auf einer Rampe geskatet werden konnte sowie Hundebesitzer und Jogger ihre Runden drehten, sollen ab 2020 rund 500 Kinder unterrichtet werden. Dafür muss die 1,3 Hektar große Erholungsfläche weichen.

Nach Angaben der Stadt war der Park, der im Westen an den Bürgerbahnhof Plagwitz angrenzt, ohnehin nur als temporäre Zwischennutzung gedacht. Zuvor befand sich hier eine Industriebrache, die 2006 begrünt und für die Öffentlichkeit freigegeben wurde. Der Bau der neuen Schule südlich der Baumannstraße – nur eines von zahlreichen Neubauprojekten in Leipzig – wurde bereits vor rund zwei Jahren vom Stadtrat beschlossen. Die eigentlichen Arbeiten dafür sollen im Herbst beginnen.

Gläsernes Erdgeschoss und Sporthalle für Vereine

„Auf Grund seiner Größe und integrierten Lage innerhalb der umgebenden gründerzeitlichen Bebauung ist das Areal sehr gut als Grundschulstandort geeignet“, heißt es aus dem Amt für Jugend, Familie und Bildung. Artenschutzbedenken wurden bereits frühzeitig ausgeräumt. 2014 hatte die Stadt ein Gutachten dazu anfertigen lassen. Es kam zum Ergebnis, dass im westlichen Bereich des Areals Zauneidechsen heimisch sind, die im zukünftigen Schulgarten einen neuen Lebensraum finden könnten.

Die Inbetriebnahme der noch namenlosen Grundschule ist für den Schuljahresstart 2020/21 vorgesehen. Investitionskosten in Höhe von 16,6 Millionen Euro sind für das dreistöckige Gebäude in Passivbauweise mit Glasfassade im Erdgeschoss, Dreifelderhalle sowie Pausenhof und Sportflächen eingeplant. Zwölf Millionen Euro davon sind nach Angaben der Stadt Fördermittel. Die neue Sporthalle soll künftig auch dem Vereinssport zur Verfügung stehen, der in Leipzig dringend weitere Kapazitäten benötigt.

Lübecker Architekten kündigen Zusammenarbeit

Ein Wechsel bei der Bauplanung hatte das Grundschulprojekt zuletzt verzögert. Der aktuelle Architektenentwurf stammt vom Chemnitzer Büro C&E Consulting und Engineering GmbH. Die Firma übernahm die Gesamtverantwortung, nachdem das Lübecker Büro PPP Architekten + Stadtplaner GmbH im Herbst die Zusammenarbeit mit der Stadt aufgrund „erheblicher Differenzen mit dem Auftraggeber einvernehmlich beendet“ hatte, wie Geschäftsführer Jens Uwe Pörksen auf Nachfrage erklärte.

Beide Firmen hatten gemeinsam die Ausschreibung Mitte 2016 gewonnen und seitdem an der Planung gearbeitet. Das Amt für Gebäudemanagement habe jedoch zu viele bauliche Änderungen gefordert, die mit den Vorstellungen der Lübecker nicht vereinbar gewesen seien, so Pörksen.

