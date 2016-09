Leipzig. Hängematten, Rollrasen, Topfpalmen – am kommenden Freitag verwandeln sich zahlreiche Leipziger Parklücken in kleine Freizeit-Areale. Der Leipziger Ökolöwe unterstützt auch in diesem Jahr die Aktion für kreative Ideen, die für ein paar Stunden das Stadtbild verändern. „Die Aktionen am PARK(ing) Day machen deutlich, wie stark der öffentliche Raum in unserer Stadt von Autos bestimmt wird“, heißt es im Aufruf des Umweltbunds.

Aktuell seien in Leipzig rund 212.000 Autos zugelassen. Würde man einen riesigen Parkplatz für alle bauen, nähme dieser eine Fläche ein, die rund fünfmal so groß sei wie die Leipziger City, rechnet der Ökolöwe vor. Da die meisten Fahrzeuge einen Parkplatz zu Hause brauchen, einen an der Arbeitsstelle und auch dort, wo die Freizeit verbracht wird, sei der tatsächliche Platzbedarf in der Stadt noch weitaus höher.

Aus Sicht des Umweltbunds Ökolöwe hat Leipzig bereits entscheidende Schritte auf dem Weg zur kompakten Stadt der kurzen Wege, die mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln bewältigt werden können, getan. Das mache die Stadt auch in der Außenwirkung attraktiv und sei einer der Gründe für den Zuzug, heißt es auf der Webseite zur Aktion. Der Umweltbund nennt als weiteres Instrument zur Reduzierung des Individualverkehrs das Carsharing, bei dem ein Wagen bis zu 20 private Pkw ersetzen könne. Umgerechnet würden so „99 Meter zugeparkte Straßenkante frei“, heißt es in einer Erklärung. Das sei ein großes Potenzial, um Städte lebenswerter zu gestalten.

Umstrittener Entwicklungsplan Verkehr

Die Stadt Leipzig hat sich bereits 2015 mit ihrem Stadtentwicklungsplan (STEP) Verkehr 2025 für eine Stärkung des Umweltverbunds entschieden. Danach soll der Anteil der Wege, die zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, auf 70 Prozent steigen, davon 27 Prozent Fußverkehr, 20 Prozent Radverkehr und 23 Prozent ÖPNV.

Der „Stadtentwicklungsplan Verkehr“ war höchst umstritten, weil er vor allem aus Sicht des konservativen Lagers den Wirtschaftsverkehr beschneide. Dieser wurde auf Antrag der CDU-Fraktion schließlich als Grundlage für Wertschöpfung, Wohlstand und Wachstum im Verkehrskonzept festgeschrieben. Im Stadtrat fand der „STEP Verkehr“ schließlich eine Mehrheit.

Parklücken-Aktionen anmelden

Teilnehmer des Parking-Days können ihre „Lücken“-Aktion beim Ordnungsamt als Sondernutzung, Versammlung oder Eilversammlung anmelden. Wer dann eine Nachricht an den Ökolöwen sendet, kann mit seiner Aktion auf einer digitalen Karte vermerkt werden.

Weltweit wird seit einigen Jahren der dritte Freitag im September von den Parking-Day-Akteuren genutzt, um für mehr Freiräume in den Städten zu werben. Die Aktion wurde 2005 in San Francisco ins Leben gerufen. Außer Leipzig sind auch Städte wie Berlin, München oder Stuttgart schon Schauplätze des eintägigen Happenings geworden.

Von Evelyn ter Vehn