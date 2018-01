Passanten probieren gebratene Insekten in der Leipziger Innenstadt

Leipzig. Die einen lieben den Geschmack und schwören auf die proteinhaltige Nahrung, andere finden sie einfach nur eklig. Bei Insekten scheiden sich die Geschmäcker. Ein Leipziger Restaurant bietet seinen Gästen nun sechs Wochen lang „authentisch-mexikanische Insektengerichte“ an.

In dem mittelamerikanischen Land ist das schon lange Tradition. Bei dem Leipziger Restaurant ist die Aktion hingegen begrenzt. Am Dienstag konnten Interessierte allerdings schon mal Larven und Heuschrecken an einem extra aufgestellten Imbissstand in der Innenstadt kosten. Wir waren mit der Kamera dabei.

luc