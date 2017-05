Leipzig. Zwei bekannte Gesichter aus „Germany’s Next Topmodel“, Modelagent Peyman Amin und Model Sarah Knappik, sind bei der Wahl von „Miss und Mister Scheibenholz“ am 28. Mai als Jurymitglieder am Start. Außer den beiden entscheiden Modedesigner Andreas Trommler und LVZ-Boulevard-Expertin Kerstin Decker mit darüber, wer beim Moderenntag die Fashion-Krone gewinnt.

„Ich freue mich ganz besonders auf den Moderenntag, weil es erst mein zweites Mal bei einem Pferderennen sein wird und vor allem weil der Tag ganz im Zeichen der Mode steht“, sagt Peyman Amin. Auch Model Sarah Knappik ist auf ihren ersten Juryeinsatz gespannt: „Nach knapp zehn Jahren, die ich jetzt in der Modebranche unterwegs bin, ist es für mich eine große Ehre, gemeinsam mit Peyman, der mich quasi entdeckt hat, Teil der Jury zu sein. Für mich zählt nicht nur das Aussehen, sondern auch ein charmantes Auftreten und eine interessante Persönlichkeit hinter dem Outfit – dennoch braucht keiner Angst vor meinem Urteil zu haben, ich kenne die Nervosität vor solchen Auftritten nur zu gut.“

Jeder Besucher kann sich bewerben

Mitmachen können alle Damen und Herren, die sich am 28. Mai modisch schick, kreativ und extravagant in Szene setzen. Gekürt werden „Mister und Miss Scheibenholz“ sowie jeweils die Zweit- und Drittplatzierten. Die schönste Dame und der modischste Herr erhalten je einen 200-Euro-Einkaufsgutschein der Leipziger Boutique Secret Closet. Für den letzten Schliff vor Ort sorgen Haar- und Stylingexperten.

Auf der Terrasse vor der Haupttribüne wird den Besuchern am 28. Mai eine Themenwelt rund um Mode, Beauty und Lifestyle geboten. „Der Hutladen“, das „Taschenkaufhaus“ und „Secret Closet“ präsentieren aktuelle Stücke und Kollektionen. Unter dem Motto „Dein Foto mit Sarah“ steht zwischen 14.30 und 15 Uhr Sarah Knappik für einen Schnappschuss mit den Besuchern bereit. Außerdem werden den Besuchern beim zweiten Renntag der Saison natürlich auch sieben Galopprennen um ein Gesamtpreisgeld von knapp 30 000 Euro geboten.

Traditionsrenntag erfolgreich wiederbelebt

Der Moderenntag erfreute sich bereits seit den 1960er Jahren einer großen Beliebtheit im Scheibenholz. Damals fanden neben den Galopprennen regelmäßige Modenschauen statt. Nach der erfolgreichen Neuauflage des Moderenntages im vergangenen Jahr knüpft das Scheibenholz auch 2017 an diese Tradition an.

Von Kerstin Decker