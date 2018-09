Leipzig

Am vergangenen Sonntag wurde sie als Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Rückmarsdorf-Dölzig feierlich verabschiedet, an diesem Sonntag ab 10 Uhr leitet sie an ihrer neuen Wirkungsstätte schon den ersten Gottesdienst. Ines Schmidt, 32 Jahre lang am westlichen Stadtrand im Dauereinsatz, rückt dem Leipziger Zentrum etwas näher, ist ab sofort in der Laurentiuskirchgemeinde Leutzsch im Einsatz.

Dabei hatte die 60-jährige Theologin eigentlich zum 1. Januar 2019 für eine Weile beurlaubt werden wollen, „um ein bisschen Abstand zu gewinnen“, wie sie sagt. Mit Leipzigs Superintendent Martin Henker war dieser Schritt längst besprochen. Doch dann bat der „Sup“ plötzlich um Amtshilfe in Leutzsch, wo Pfarrer Reinhard Enders (61) von seinen pfarramtlichen Laurentius-Pflichten entbunden wurde, um sich künftig um die Seelsorge in hiesigen Seniorenheimen zu kümmern.

„Ich habe große Lust auf die neue Aufgabe“, sagt Ines Schmidt, „und bin gespannt auf diesen hippen Stadtteil, in dem es so ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gibt.“ Von den Mitarbeitern und Mitgliedern des Kirchenvorstandes sei sie sehr angetan. „Die wollen etwas bewegen, ihre Gemeinde lebendig halten“, hat sie zufrieden konstatiert.

Die Pfarrerin ist bei aller Freude auf das Neue in erster Linie Teilzeitkraft. Ines Schmidts Stelle ist ein 50-Prozent-Amt – und am Airport Leipzig/Halle ist sie ja auch noch gefragt.

dom