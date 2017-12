Pittiplatsch und der Weihnachtsmann ließen am Samstag Kinderherzen höher schlagen

Leipzig. Pittiplatsch zusammen mit dem Weihnachtsmann auf der Bühne – diese Kombination gibt es auch nicht alle Tage. Doch am Samstag war es tatsächlich so weit. Der Kult-Kobold schaute in der Innenstadt vorbei, zuvor hatten sich bereits hartnäckig Gerüchte gehalten, dass der „Pitti“ genannte Geselle zwischen 10.30 und 18.30 Uhr zwischen den Ständen auf dem Weihnachtsmarkt auftauchen wird.

Der Kobold Pittiplatsch schaute am Samstag auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt vorbei und stand dort mit dem Weihnachtsmann auf der Bühne - sehr zur Freude der vielen Kinder. Zur Bildergalerie

Für viele Leipziger Kinder war das Grund genug, sich am Samstag auf den Weg in die Innenstadt zu machen. Und dort stand Pittiplatsch dann auch tatsächlich auf der Bühne. Er war sogar noch ein ganzes Stück größer als der Weihnachtsmann – nur so einen langen weißen Bart konnte er nicht ganz vorzeigen.

Aber das war den kleinen Besuchern herzlich egal, die mit Pitti und dem Weihnachtsmann besinnliche Lieder anstimmten. Und dann gab es auch noch eine Überraschung: Pittiplatsch und der Weihnachtsmann verteilten einige der beliebten und bereits ausverkauften Pittiplatsch-Weihnachtsmarkt-Tassen. Spätestens da wurde allen ganz warm ums Herz.

luc