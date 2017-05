Leipzig. Wegen Reparaturarbeiten ist die Grimmaische Straße in der Leipziger Innenstadt seit Montag gesperrt. Grund sind Schäden am Fahrbahnbelag in der Fußgängerzone zwischen Reichsstraße und Markt. Bei einer Kontrolle sei festgestellt worden, dass sich Bodenplatten gelöst haben, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt am Dienstag auf Anfrage mit. Die Bauarbeiten sind bis Freitag geplant, können voraussichtlich aber schon etwas früher beendet werden.

Die LVB-Buslinie 89 kann wegen der Sperrung derzeit nicht durch die City fahren. Sie wird über den südlichen Ring umgeleitet. Eine Fachfirma wurde damit beauftragt, die beschädigten Pflastersteine zu entfernen und provisorisch durch eine Asphaltbefestigung zu ersetzen. Der Anlieferverkehr muss bis dahin auf umliegende Straßen ausweichen, heißt es. Für Passanten gebe es kaum Einschränkungen.

Die beschädigten Pflastersteine werden entfernt und durch eine Asphaltbefestigung ersetzt. Quelle: Dirk Knofe

Wie teuer die Reparatur ist, wird erst nach Abschluss der Arbeiten feststehen. „Eine genaue Kostenangabe ist erst nach der Öffnung der Schadensbereiche möglich. Erst dann kann der genaue Schadensumfang ermittelt werden“, so Christoph Bock, Abteilungsleiter für Straßenbau und -unterhaltung.

Von nöß