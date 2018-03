Plattform für Oldtimer-Ersatzteile und individueller Stadtführer holen Preise

Leipzig. Das Leipziger Startup-Weekend hat schon mancher Geschäftsidee einen Pusch zum Erfolg gegeben. Zum Beispiel nahmen einst die Erfinder der Crowdfunding-Plattform Visionbakery, des Plagwitzer Onlinespiele-Spezialisten Mmonster.eu oder auch die Laser-Gravur-Firma Signuu an dieser Veranstaltung teil – und gehören heute zu ihren Unterstützern. Selbst die Inhaber des Dresdner Hightech-Sexspielzeug-Herstellers Laviu schwitzten bereits bei so einem Wochenende an der Pleiße, berichteten Eingeweihte bei der nun fünften Ausgabe.

80 Kreative im Basislager Coworking

Vom 9. bis 11. März trafen sich wieder etwa 80 kreative Köpfe im Basislager Coworking am Peterssteinweg, das wie die LVZ zum Madsack-Konzern gehört. Diesmal hatte die Mannschaft um den dortigen Leiter Marco Weicholdt (30) das Ereignis erstmals selbst organisiert. Das bewährte Team von Unterstützern und Sponsoren des Talente-Wettbewerbs stand ihnen aber wie gewohnt zur Seite.

Drei Tage lang Hilfe und Tipps durch Mentoren

Zum Beispiel gab Anwältin Sabine Fuhrmann von der Kanzlei Spirit Legal als eine der elf Profi-Mentoren Tipps, was beim jeweiligen Geschäftsmodell rechtlich zu beachten ist. „Das reicht vom Urheberrecht über Datenschutz bis zu Export-Beschränkungen.“ Die erfahrene Fachfrau hatte schon nach den ersten Runden am Freitag und Samstag richtig getippt, wer am Ende zu den Favoriten der fünfköpfigen Jury gehören könnte.

Susann, Jakob, Martin und Sabine (von links) schalteten im Ergebnis des Startup-Weekends die Internetseite www.doory.de frei. Gemäß der Idee von Martin Dahms, der schon 1500 schöne Türen in aller Welt fotografiert hat, können Kunden dort Motive auswählen und für die eigene Tür zu Hause als Klebefolie bestellen. Oder sie stellen selbst eigene Bilder von Türen auf der Website ein und lassen davon Klebefolien in verschiedensten Formaten anfertigen. Quelle: André Kempner

Besonders interessant fand sie die Ideen für eine Internetplattform für Oldtimer-Ersatzteile, für einen nach bestimmten Themen wie Architektur oder Musik einstellbaren Stadtführer und für ein Tür-Verschönerungsangebot, das nach der Preisverleihung am Sonntagabend unter www.doory.de online ging.

Plattform zur Verschönerung von Türen geht online

Mit Doory will Martin Dahms aus Magdeburg Tausende Fotografien von echten, besonders schönen Pforten als Klebefolien für die heimische Tür oder eintönige Schränke anbieten.

Publikumspreis für Team von Leipziger Gästeführer

Auf den zweiten Platz kam der Leipziger Gästeführer Hendrik Fiedler. Er plant den Aufbau des individuellen Reiseführers SwipeCity – zunächst als Internetseite, aber bald auch als Handy-App. „Pro Stadt brauchen wir etwa zwei Monate, um frei zugängliche Fakten aufzubereiten und zum Großteil auch eigene Informationen hinzuzufügen.“ Fiedlers Team gewann auch den Publikumspreis in der gut gefüllten LVZ-Kuppelhalle.

25-Jähriger Elektrotechniker gewinnt Siegerpokal

Der Siegerpokal ging jedoch an den erst 25-jährigen Leipziger Philip Kalaydjiev und sein Team. Der HTWK-Absolvent hatte beim Schrauben an einem alten Subaru die Idee der Oldtimer-Plattform. „In Deutschland gibt es 600 000 Oldtimer, aber für viele Modelle keine Ersatzteile mehr.“ Sofern sich die auch nicht über die neue Plattform tauschen oder kaufen lassen, will Kalaydjiev sie mit einem 3-D-Drucker herstellen.

Von Jens Rometsch