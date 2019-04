Leipzig

André Poggenburg und die Anhänger seiner Partei „Aufbruch deutscher Patrioten“ (AdP) dürfen am 1. Mai nicht im Leipziger Stadtteil Connewitz aufmarschieren. Das bestätigte die Stadt am Dienstagmorgen gegenüber LVZ.de. Der AdP sei stattdessen auf dem Simsonplatz direkt vor dem Bundesverwaltungsgericht eine Fläche zugewiesen worden. Dort dürfe allerdings nur eine stationäre Kundgebung abgehalten werden.

Rechtsweg noch offen

Parteichef Poggenburg war darüber am Montag in einem Kooperationsgespräch mit der Ordnungsbehörde informiert worden. Ob der Anmelder gegen den neuen Ort noch einmal gerichtlich vorgeht, ist noch offen. Bei Facebook bewarb die AdP aber bereits den Simsonplatz und lud für 10 Uhr ein. Neben der Rechtsaußen-Partei werden auch Legida, Pro NRW und Pro Chemnitz als gemeinsame Veranstalter aufgeführt.

Poggenburg wollte nach Connewitz

Poggenburg wollte ursprünglich in Connewitz von der Brandstraße aus über die Selnecker- in die Wolfgang-Heinze-Straße und wieder zurück laufen. Dort waren allerdings von vier weiteren Anmeldern im Umfeld schon Veranstaltungen angemeldet worden. Zuvorderst vom Linxxnet e.V., der 300 Teilnehmer unter dem Motto „Emanzipation statt Faschismus“ versammeln will. Ab 9.30 Uhr soll es von der Brandstraße aus zum Connewitzer Kreuz und über die Bornaische sowie die Meusdorfer Straße zurück zum Linxxnet gehen. Das Ende ist für 14 Uhr geplant.

Nach Angaben der Stadt ist im Augenblick noch unklar, ob nun auch gegen Poggenburg am Simsonplatz demonstriert wird. Im Laufe des Tages werden dazu konkretere Informationen erwartet.

Vier weitere Demonstrationen

Unabhängig davon wurden für den 1. Mai vier weitere Demonstrationen in Leipzig angekündigt: Im Zentrum hat der Deutsche Gewerkschaftsbund zwei Aufmärsche angemeldet, die Linke will in der Braustraße demonstrieren. Des Weiteren ist eine Protestveranstaltung an der Galopprennbahn Scheibenholz angekündigt.

Von Matthias Roth