Leipzig

Stadt und Polizeidirektion Leipzig bauen ihre Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich weiter aus. Dazu ist am Dienstag eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet worden, hieße es in einer gemeinsamen Mitteilung von Stadtverwaltung und Polizei mit. Die angedachten Verbesserungen sollen sich auf mehrere Bereiche erstrecken.

Polizei und Ordnungsamt sollen in Wohngebieten, Parkanlagen oder auf Veranstaltungen gemeinsam patrouillieren. Es soll gemeinsame nächtliche Streifen in der Innenstadt geben. Die Kooperation bei Ruhestörungen werde ausgebaut. Auf Leitungsebene wollen sich beide Seiten halbjährlich abstimmen. Auch im Kommunalen Präventionsrat soll die Zusammenarbeit ausgebaut werden.

Die Kommunikation zwischen Ordnungsamt und Polizei werde man verbessern, vor allem, was den Bereich Funk angeht. So soll Technik gemeinsam genutzt werden. Weiterhin werde es regelmäßig gemeinsame Lagebesprechungen geben. Auch an gemeinsamen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wird gearbeitet.

Zudem will man bei der Beschaffung von Ausrüstung zusammenarbeiten, um Synergieeffekte zu nutzen. Einerseits sollen bereits gesammelte Erfahrung mit Ausrüstung geteilt werden. Das sächsische Polizeiverwaltungsamt soll das Ordnungsamt bei der Beschaffung unterstützen.

joka